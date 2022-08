Moscone, messaggio per la solennità della Madre di Dio di Siponto

MANFREDONIA (FOGGIA), 23/08/2022 – “Cari fratelli e sorelle devoti della Madonna di Siponto e amici concittadini di Manfredonia, Buona festa patronale 2022!

Dopo due anni di assenza dovuti alla grave pandemia da COVID-19 che ha colpito l’intero pianeta e messo a dura prova anche la nostra magnifica città, torniamo a vivere la solennità di Maria Regina di Siponto con le manifestazioni esterne che l’hanno distinta durante la sua lunga e ricca storia. E’ senza dubbio questo un motivo di soddisfazione, per la ripresa avviata, e di ringraziamento per aver superato una grande prova.

Soddisfazione e ringraziamento, da sole non bastano, ci devono rivestire tutti della gioia del Vangelo, della gioia che l’Arcangelo Gabriele ha espresso a Maria al momento dell’Annunciazione: rallegrati, piena di Grazia, il Signore è con te (Lc 1, 28). Sentiamo queste parole rivolte non solo a Maria, ma attraverso di Lei, ad ognuno di noi ed all’intera città di Manfredonia, che si fregia di avere la Vergine come sua Regina. Sono parole che rinfrancano, danno forza, ma soprattutto fanno appello a rivestirci tutti di responsabilità civile ed ecclesiale.

Come cittadini dobbiamo custodire quanto appreso di positivo in solidarietà e attenzione reciproca, sviluppate per affrontare la pandemia, e trovare motivi sempre più validi per stringerci nel collaborare per il bene comune. E’ il bene comune, il senso del dovere pubblico, che fa la città e le garantisce futuro, che sostiene le nuove generazioni, che si fa forza per un’economia sostenibile e duratura, che è motivo di attra- zione di un turismo accogliente e rigenerante.

Come credenti non dimentichiamo quanto appreso dalla lezione pandemica, la bellezza delle famiglie come “chiese domestiche” e la carità sociale costituita di gesti quotidiani: si tratta di semi robusti, capaci di portare frutti nuovi e saporiti per una comunità credente più conforme al Vangelo e testimone delle Beatitudini.

L’augurio è che il ritorno della festa esterna e delle manifestazioni religiose e folkloristiche costituiscano anche una occasione di riflessione sul senso civico e di approfondimento della spiritualità cristiana. Fedeli a questo doppio versante, civile ed ecclesiale, aumenteranno l’amicizia sociale e la famigliarità domestica raggiungendo il cuore di ogni persona, di ogni famiglia, di tutta la Citta e dell’intera Chiesa locale: ne sono certo, la storia lo insegna e Maria non tradisce i suoi figli!

Accompagnati da Maria puntiamo il nostro sguardo vero Gesù, ascoltiamo le Sue parole di vita, impegniamoci a trasfigurare il nostro magnifico Territorio ed il nostro amato Popolo: nulla e nessuno può impedire al bene di crescere e svilupparsi, ed al male di soccombere sconfitto a morte dalla verità e dall’amore.

Il motivo del ripetersi della festa mariana è uno solo: assicurare alla Città e al suo Territorio la certezza di un sicuro e solido futuro di cui ne ha tutte le possibilità. Cammina, Città e Chiesa di Manfredonia, non lasciarti tentare dall’io, ma scommetti sul noi, Maria è con te!”