San Severo, tanta solidarietà per donare un cane da sostegno a Serena

San Severo (Fg), 23 agosto 2022 – Serena è una 13enne di San Severo ed è affetta da epilessia. Purtroppo un triste giorno, il 2 novembre 2020, ha scoperto di soffrire di questa malattia neurologica.

La sua famiglia ha lanciato una campagna di raccolta fondi per acquistare un cane d’assistenza, addestrato per intervenire proprio durante le crisi epilettiche.

Si riporta di seguito il messaggio di Serena, condiviso attraverso il canale social dell’associazione “Il Colllare d’Oro”:

“Salve a tutti, sono Serena e ho 13 anni.

Il 2 novembre di due anni fa è cambiata la mia vita! Ero seduta a tavola con i miei genitori e mio fratellino, stavo mangiando dei chicchi d’uva, quando all’improvviso BUIO TOTALE. Mi sono ripresa da quel buio e mi sono ritrovata seduta sulla sedia a dondolo di casa circondata da operatori del 118, vedo mia madre preparare una valigia e poi subito in ambulanza per ricovero in ospedale.

Diagnosi: EPILESSIA! Non sapevo e forse non so ancora adesso cosa sia di preciso, l’unica mia certezza è che all’improvviso ho dei BLACKOUT: perdo attimi della mia vita!”

“Questa cosa ha delle ripercussioni importanti, i momenti di crisi sono impegnativi, e lasciano dei segni su di me, ho già dovuto mettere dei punti al labbro per una caduta improvvisa con conseguente rottura dei denti. I farmaci purtroppo non possono aiutarmi ma per fortuna ho scoperto che esiste un’associazione – l’Associazione il Collare d’Oro – che forma cani d’assistenza che possono supportarmi durante le mie crisi ed evitare che mi faccia del male”.

“Fin da piccola ho sempre avuto il desiderio di avere un cane, ma oggi ancor di più!

Voglio LUNA come mio cane d’assistenza, voglio LUNA come spiraglio di luce nel buio profondo della notte!

Aiutami a realizzare il mio sogno!“, conclude Serena.

Enrico Pennacchio, Presidente del movimento “Uniti per San Severo”, ha subito deciso di sostenere l’iniziativa benefica:

“Un cane per Serena

Come Movimento abbiamo deciso di supportare questa iniziativa con una raccolta fondi interna, aperta fino al 31 agosto.

Per chi volesse contribuire, può recarsi presso lo Studio Dentistico Amoroso, previo appuntamento telefonico chiamando il 320.9179025, e chiedere di Enrico Pennacchio.

Regaliamo una vita migliore a Serena”.

Link per le donazioni attraverso la piattaforma gofund.me:

https://www.gofundme.com/f/un-cane-dassistenza-per-serena?member=21485457&sharetype=teams&utm_campaign=p_na+share-sheet&utm_medium=social&utm_source=whatsapp