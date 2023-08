Dopo lo sciopero dello scorso 10 agosto, che ha coinvolto tutta la baraccopoli adiacente il CARA, e con un anticipo di una settimana rispetto alla data indicata in precedenza, la Prefettura ha finalmente dato accesso ad una parte dei nuovi container (chiusi e pronti all’uso da tempo) e smantellato diversi di quelli invivibili già da anni – strutture prefabbricate che le stesse istituzioni avevano installato più di dieci anni fa per poi lasciarle all’abbandono, in un’area che ufficialmente è parte del Centro di Accoglienza ma dove vivono persone a cui sono stati negati i documenti .

Già nel marzo 2020 era stato fatto un tentativo di sgombero di questi moduli, senza che venisse proposta alcuna soluzione alternativa, ma la resistenza degli abitanti aveva fatto desistere l’ingente spiegamento di forze dell’ordine.

Evidentemente è proprio questa resistenza, manifestata in più occasioni, che ha portato gli amministratori di turno a più miti consigli.

La moschea, installata in uno dei vecchi moduli, è rimasta intatta, e nessuna distinzione è stata fatta tra chi è in possesso di documenti e chi no – un’ottima notizia, anche questa sicuramente influenzata dalla protesta, se non fosse che i documenti rimangono la prima imprescindibile richiesta di chi vive nei ghetti per poter immaginare un loro superamento, come vorrebbero le istituzioni che però su questo punto rimangono in silenzio.

Com’è ovvio, i container non possono rappresentare una soluzione abitativa alternativa alle baracche, ancor più se, come in questo caso, sprovvisti di uno spazio in cui poter cucinare.

Si tratta di un’operazione di facciata, che di fatto favorisce qualche appaltatore spostando semplicemente il ghetto di qualche metro. Non faremo un passo indietro fino a quando non avremo documenti, case e contratti regolari per tutt! Solo la lotta paga