Caterina La Torre: “Giovani e “società liquida” di un mondo virtuale”

FOGGIA – “A proposito di giovani e delle tragiche notizie di violenza, suicidio o altro a cui assistiamo inermi. Un paio di settimane fa una ragazzina, accasciata in un angolo del mio paese e con un cellulare in mano, piangeva e scriveva in una chat.

Mi fermo, ha quasi l’età di mio figlio e le chiedo se va tutto bene. Pensavo fosse successo qualcosa di grave, in realtà avevo dimenticato i grandi turbamenti adolescenziali!

Forse incuriosita dal mio accento nordico mi presta attenzione e con voce delicata e tremante ma con la testa sempre china, per non fare vedere i suoi lacrimoni, mi dice : si! Io le dico che se sta piangendo per un ragazzo non deve farlo, perché un uomo che fa piangere una donna non merita neanche un secondo di attenzione o dei messaggi. Alza per un secondo lo sguardo e vedo la sua solitudine che è compagna dei nostri figli in questa “società liquida” del mondo virtuale.

Mi avvicino, le sollevo il viso, la guardo e le dico che è bellissima.

A questa età 16/17/18 sono tutte bellissime, sono fiori appena sbocciati.

Le dico con fermezza che lei ora non può vederlo quanto è bella e che non vale la pena soffrire per chi non ti presta attenzione e che se avesse la mia età saprebbe il potere che può avere una donna su un ragazzo proprio grazie a questa importante consapevolezza: sei bella e meritevole. Aggiungo che questo ragazzo potrebbe sembrare stupendo, bello, ganzo, figo ecc. ma rimane uno che non si cura di fare piangere una donna e perciò non merita la sua bellezza e le sue lacrime.

La invito a lasciarlo perdere perché può avere di meglio e perché sono le donne a dare potere a uomini cosi e non viceversa.

Non sono solo i genitori , i parenti o gli insegnanti ad educare ma tutta la comunità. Tutti educhiamo o aiutiamo o con l’ esempio dimostriamo. A volte i nostri figli non si confidano con noi. Quando siamo a casa o giriamo per strada, almeno noi gli “adulti” dovremmo distogliere lo sguardo dai telefonini e cercare di guardare in faccia questi giovani di oggi che non sono altro che il prodotto di un mondo che noi adulti abbiamo creato”. Lo riporta Caterina La Torre Presidente associazione femminile UDI Gargano.