Cerignola, colpisce e ruba la colonnina di un parcheggio: arrestato

CERIGNOLA (FOGGIA) – La colonnina del parcheggio come fonte di reddito. La malsana idea è venuta ad uomo di Cerignola, che a bordo della propria auto ha pensato bene di sradicare la colonnina di un parcheggio pubblico, per recuperare le monete presenti all’interno.

In pieno giorno, incurante delle auto che già transitavano sulla stessa strada, l’uomo ha colpito ripetutamente la colonnina presente sul marciapiede, che rilascia il ticket del parcheggio.

Dopo averla abbattuta, è ritornato per caricare la “macchinetta mangiasoldi” sulla propria vettura. Operazione condotta in porto, ma l’uomo non si è accorto di essere stato ripreso da un telefonino di un residente. Le immagini hanno fatto subito il giro del web, e in poche ore l’uomo è stato identificato e arrestato dalle forze dell’ordine. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.