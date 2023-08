Foggia, 23 agosto 2022. Nel centrodestra si moltiplicano le voci che darebbero Leo Di Gioia come candidato sindaco. Il nome sul tavolo, tuttavia, non avrebbe ottenuto, per ora, il lasciapassare di Roma e di Fdi. L’ex assessore nella giunta di Emiliano, che alle regionali del 2020 si è candidato con Raffaele Fitto, conta, tuttavia, sull’appoggio di alcuni maggiorenti della Lega locale interessati, se non a “battezzarlo”, perlomeno a influire sulla scelta.

Del resto, fra le ipotesi estive, è stata avanzata anche quella del segretario cittadino Antonio Vigiano, a indicare che il partito di Salvini è sì parte integrante della coalizione, ma non particolarmente malleabile di fronte a nomi marcatamente di Fdi.

Esaurita la scelta del mondo civico, nello stallo di alcuni dinieghi, si è fatto il nome di Giannicola De Leonardis perché il consigliere regionale di Fdi prendesse in mano la situazione e scendesse lui stesso in campo. Che non ne fosse intenzionato, lo ha ribadito più volte.

Ma è noto, in politica si corre anche solo perché è necessario, o perché il partito lo chiede. Di Gioia, non “leghista”, non di Fdi, sempre “civico” o comunque considerato “un tecnico”, potrebbe spuntarla. Le segreterie di partito romane alla fine decideranno.

Qualcuno, tuttavia, storce il naso per il suo passaggio nelle file del centrosinistra e boicotta il nome. Nel risiko di una campagna elettorale che, per ora, i fuochi d’artificio li ha lasciati alle feste d’estate, non sembrano possibili molti colpi di scena rispetto ai nominativi che la stampa, in queste settimane, ha riportato. Poi, tutto è sempre possibile.

Per esempio nel centrosinistra la candidatura di Marida Episcopo non ha trovato unanime consenso. Proposta dal M5s, non è condivisa da una fetta di ambientalisti- in una nota esprimevano il loro favore per Marcello Salvatori- e anche dai civici, fermi sul nome di Antonio Montanino.

Al Pd di Foggia non dispiacerebbe il nome della dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale ma la priorità è mantenere unita la coalizione. La domanda che gira in queste ore: dopo la scelta del M5s, che si è “esposto” con un proprio nome di peso, come si torna indietro?

Ognuno corre per sé? Altro scenario è che si potrebbe candidare un maggiorente del Pd o del M5s, tipo Raffaele Piemontese o Rosa Barone. In crisi i candidati consiglieri che vorrebbero sapere per quale sindaco contribuiranno a portare voti.

Paola Lucino, 23 agosto 2023