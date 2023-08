Festa Maria SS di Siponto e Sant’Andrea, Programma Manifestazioni Civili

MANFREDONIA – Festa Maria SS di Siponto e Sant’Andrea 2023 Città di Mantredonia.

Programma

Manifestazioni Civili

Domenica 27 agosto



Ore 18:30

Piazzetta Infopoint (Piazzetta mercato,9) Madonna che storia!

Storia e tradizioni della festa patronale di Manfredonia.

Ore 20:00

Piazza Duomo – Accensione delle Luminarie con la Banda Musicale città di Manfredonia alla presenza del Comitato Festa Patronale, del Sindaco Gianni Rotice, della Consigliera Delegata ai Grandi Eventi Mary Fabrizio, dell’amministrazione Comunale e delle Autorità.

Ore 20:30

Chiostro Palazzo San Domenico Concerto Lirico.

Ore 21:00

Piazza Duomo Miss Bellezza Italiana Presentano Lucia Dipaola, Gilles

Rocca.

Lunedì 28 agosto

Ore 20:30

Piazza Duomo – THE TIME IS NOW.

Concerto degli allievi dell’Accademia musicale UMPF.

Ore 20:30

Chiostro Palazzo San Domenico – Concerto Lirico Serena Grieco e Licia Pascucci.

Martedì 29 agosto

Ore 8:00

Sparo dimortaretti.

Ore 8:30

Giro per le vie della Città della Banda Musicale Città di Manfredonia.

Ore 11:00

Piazza Del Popolo – Matinée Banda Musicale Città di Manfredonia.

Ore 18:30

Sede ITST c/o Infopoint Piazzetta Mercato “Liberi Libri” a cura di Giuseppe D’Amore.

Ore 21:30

Chiostro Palazzo San Domenico – Concerto Lirico Sinfonico Banda Musicale Città di Manfredonia.

Ore 21:00

Piazza Duomo – Vincenzo De Michele con la partecipazione dell’Or-

chestra Musicale “Suoni del Sud” “Ride bene chi ride a Napoli” di

Vincenzo De Michele. L’attore e il cantante sipontino accompagna-

to dall’Orchestra suoni del Sud, porterà il pubblico in un viaggio nella

canzone umoristica partenopea.

La canzone del frizzo, del lazzo, del doppio senso e dello sfottò

La “macchietta” napoletana, assoluta protagonista dei caffè Chan-

tante dei bar Tabarìn degli inizi del ‘900, luoghi in cui i grandi au-

tori delle romanze napoletane, chetutto il mondo ci invidia tutt’oggi,

si divertivano a scrivere queste piccole sceneggiature messe in mu-

sica, prendendo di mira i “personaggi” più particolari della vita

quotidiana: o’ pazz, il tranviere, il balbuziente, la manicurista e

poi l’amore, tanto amore, ovviamente in una chiave molto comica.

Ore 8:00

Sparo di mortaretti.

Mercoledì 30 agosto

Ore 8:30

Giro per le vie della Città della Banda Musicale Città di Manfredonia.

Ore 16:00

Piazza Del Popolo – Caccia al Tesoro

Ore 21:00

Piazza Duomo – Aprirà la serata Eugenio La Scala, in arte Yu-Gén Artista sipontino di 27 anni. Rapper, coreografo e ballerino di Hip-Hop di Manfredonia. Vincitore del Roma Music Festival nel 2019 e vincitore di svariati concorsi nazionali e internazionali di danza.

Ore 21:30

Piazza Duomo -Jovalive Jovanotti Tribute Band.

Giovedì 31 agosto

Ore 8:00

Sparo di mortaretti.

Ore 8:30

Giro per le vie della Città della Banda Musicale Città di Manfredonia.

Ore 10:00

Piazza Del Popolo – Matinée Sistemus BIG BANG Concerto acura

di Salvatore Coppolecchia.

Ore 17:30

Uscita dalla Cattedrale della Sacra Icona della Madonna di Siponto accompagnata dalla Banda Musicale Città di Manfredonia.

Ore 22:00

Piazza Duomo – Al termine del messaggio alla Città dell’Arcivescovo Padre Franco Moscone, concerto di ORIETTA BERTI.

Ore 24:00

Spiaggia Castello – Spettacolo di Fuochi Pirotecnici

Venerdì 1 settembre

Festa di Sant’ Andrea dei Pescatori.

Ore 8:00

Sparo di mortaretti,

Ore 17:30

Chiesa di Sant’ Andrea – Partenza dell’accompagnamento alla tradizionale Processione a mare con la “Banda Musicale Città di Manfredonia”.

Ore 21:00

Piazza Duomo – Gran Concerto della Solidarietà. Ideato da Lello Castriotta.

Ore 24:00

Spiaggia Castello – Spettacolo di Fuochi Pirotecnici

Sabato 2 settembre

Giornata dell’ Inclusione Sociale.

Ore 18:00

Giostre aperte a tutti i Ragazzi Speciali.

Ore 21:30

Presso: LUC – GID Gargano in Dance “Showcase” in collabora-

zione con “ARS”.