La modella di Manfredonia Valentina Corvino al Festival del Cinema di Venezia

MANFREDONIA (FOGGIA) – Valentina Corvino, modella elegante e talentuosa dell’Agenzia Major di Guido Dolci, nasce a Manfredonia il 26 luglio del 2004. Proviene da una famiglia composta dalla mamma casalinga, dal papà panettiere e pizzaiolo e ha una sorella e un fratello più piccoli.

La ragazza sente di seguire la sua vocazione e la famiglia decide così di affidarla ai Manager personali Dsml (Daniele Salvatore e Marta Losapio), i quali decidono di far partecipare la ragazza al concorso di bellezza World Top Model di Fiore Tondi.

Viene selezionata tra 55 finaliste di tutta Italia e comincia così la sua scalata al successo, sfilando per lo stilista italiano Roberto Cavalli e lavorando nel suo Show Room a Milano. Continua a sfilare al Teatro Casinò di Sanremo per la finale della trasmissione ‘Ricominciamo da noi’, condotta da Jo Squillo, trasmessa su reti nazionali ed altri programmi trasmessi da: Rete 4, Canale 5, TgCom e Sky. Partecipa a varie sfilate di diversi brand conosciuti, pertanto viene intervistata da giornalisti e coinvolta in molteplici shooting.

Prima della pandemia di Covid interviene alla Homi mad mood e alla Fashion Week, dove ancora una volta viene notata per la sua professionalità e il suo portamento.

Attualmente è testimonial di ‘Donna Dani’ e ‘Sicilia Luxury Brand’ per delle magnifiche borse. Quest’anno parteciperà al Festival del Cinema di Venezia Starlight 2023 al quale partecipa da due anni con la sua stilista ufficiale Paula Elena Liguori, brand Paeli Couture.

Quest’anno la Dsml Management, guidata da Daniele Salvadore e Marta Losapio, è pronta a stupire il pubblico con una visione innovativa e ambiziosa della modella che porterà in primo piano alcuni dei brand più promettenti del panorama italiano del Made in Italy.

Al centro di questa rinnovata edizione del Festival si trova Paula Elena Liguori, una talentuosa stilista che darà vita agli outfit iconici che vestiranno le protagoniste di questa 80ª edizione. Valentina Corvino, affascinante e talentuosa, è la testimonial scelta per incarnare lo spirito di eleganza e innovazione dei capi di Liguori, mentre la Presidente del Premio Francesca Rettondini porterà con fierezza gli indumenti impeccabilmente creati dalla stilista.