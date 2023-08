Manca il personale al Lastaria di Lucera, sindaco Pitta incontra dg Riuniti

Lucera – Il 22 agosto 2023, una delegazione di amministratori guidata dal sindaco del Comune di Lucera, Giuseppe Pitta, si è recata presso la direzione generale del “Policlinico Riuniti di Foggia“, per rappresentare ed aggiornare la direzione circa le criticità sollevate dalla cittadinanza ed anche registrate direttamente dagli operatori dell’ospedale “Francesco Lastaria” di Lucera.

Il sindaco ha evidenziato, tra le molteplici questioni: il perdurante problema dello scarso numero di personale dedicato al Lastaria di Lucera, nei vari profili professionali (dirigenti medici, infermieri ed o.s.s. et cetera) e che tale mancanza non consente alla struttura lucerina di poter assicurare i livelli essenziali di offerta sanitaria, diritto sacrosanto dei cittadini di Lucera e dei Monti Dauni; la grande generosità, in termini di impegno e dedizione, di tutto il personale in servizio presso l’ospedale di Lucera, che strenuamente lotta per rendere efficiente l’attività sanitaria, specie nei periodi festivi come quello agostano quando la popolazione triplica in termini di presenze nel territorio; le preoccupazioni sempre crescenti nella cittadinanza circa le sorti dell’amato presidio ospedaliero.

Va sottolineata la cordialità sempre riservata dalla direzione generale, nella persona del dott. Pasqualone, al sindaco ed alla amministrazione della Città di Lucera, più e più volte recatasi per sollevare criticità e confrontarsi sulle soluzioni da adottare. Delle criticità inerenti il plesso ospedaliero lucerino è stato avvisato prontamente dal Sindaco Pitta il Presidente Emiliano che si è attivato immediatamente interessando la macchina regionale e mettendola a disposizione della risoluzione delle problematiche illustrate.

Nell’incontro, tra l’amministrazione comunale ed il direttore generale si è convenuto circa la necessità di un ulteriore confronto ufficiale con l’Assessore Regionale, Rocco Palese, che è stato immediatamente fissato per la prima settimana di settembre e nel quale dovranno essere concertati gli interventi necessari all’implementazione delle dotazioni di organico e, conseguentemente, del numero di operatori da assegnare al Lastaria.

Nell’occasione e nelle more del programmato incontro presso la Regione Puglia, il Direttore Generale, nel ribadire che nessuna attività dell’ospedale “F. Lastaria” subirà flessioni o chiusure, ha voluto anticipare le iniziative, precedentemente auspicate dall’amministrazione e sulle quali si lavora da mesi, di implementazione dei servizi e delle attività offerte.

“Dopo aver registrato un incremento nei numeri prestazionali riguardanti il nosocomio Lucerino, nonostante tutte le difficoltà legate anche alle evoluzioni pandemiche dei mesi scorsi, – ha dichiarato il dott. Pasqualone – i prossimi positivi riscontri frutto di una lunga e proficua interlocuzione saranno: l’assegnazione esclusiva di un dirigente medico specialista all’ambulatorio di oncologia; l’assegnazione di due unità mediche in aggiunta a quelle in servizio presso il pronto soccorso, entro il prossimo novembre”.