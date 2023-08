Mattinata – Angelo Andrea Salcuni, consigliere per la componente genitori presso il consiglio d’istituto dell’Istituto comprensivo di Mattinata, ha diffidato il dirigente scolastico.

Chiede la revoca in autotutela della delibera della scuola avente come oggetto “Adozione settimana corta a.s. 2023/24”.

La chiusura del sabato riguarda anche gli uffici di segreteria e di dirigenza, per l’intero anno scolastico. Secondo Salcuni la decisione è “arbitraria”.

Il consiglio d’istituto ha deliberato a favore, per Salcuni ci sono difetti nell’istruttoria del provvedimento,

“in quanto non risultano essere mai stati illustrati al Consiglio di Istituto alcuni pareri che elenca: il formale parere del collegio dei docenti “che mai è stato chiamato dal ds, unico deputato alla predisposizione dell’odg”, la decisione di adottare la settimana corta assunta dal consiglio di istituto senza che risulti essersi tenuto motivatamente conto dell’avviso del collegio dei docenti.

“Tutto questo appare in contrasto con le essenziali competenze attribuite dalla legge a tale organo, che deve essere sempre sentito in materia di didattica e in particolare di orario delle lezioni; ciò in quanto, ad avviso di questo collegio, la scelta di concentrare in cinque giorni (piuttosto che in sei) l’orario delle lezioni, lungi dal potersi ritenere un’opzione meramente organizzativa di esclusiva prerogativa del Consiglio d’Istituto, sulla didattica all’evidenza influisce in via tutt’altro che marginale, con conseguente esigenza di codecisione, o quantomeno di adeguata partecipazione procedimentale, da parte del Collegio dei docenti, che è l’organismo collegiale cui spetta la valutazione dei profili didattici”.

Il difetto della delibera riguarda anche la consultazione dei genitori. Salcuni cita il Tar Puglia:

“Risulta legittima la modifica dell’orario scolastico attraverso un procedimento partecipato nel quale le diverse componenti scolastiche ed in particolare i genitori degli alunni hanno potuto compiutamente e liberamente manifestare la propria opinione in merito”.

Aggiunge che dal verbale del 27.06.2023 del Consiglio di Istituto “n e s s u n emendamento è mai stato proposto e neppure votato. Al termine dello scrutinio lo scrivente chiedeva quale fosse l’oggetto della votazione e il d.s. rispondeva: “Adozione della settimana corta a.s. 2023/2024”.

La dicitura presente nella delibera del 27.06.2023 “ ‘con chiusura dell’istituto nella giornata del sabato’ risulta una aggiunta mai oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Istituto”.