Morta ragazza di 16 anni a San Nicandro, il cordoglio del Sindaco

SAN NICANDRO GARGANICO (FOGGIA) – “Leggere dei manifesti funebri con su scritto “di anni 16”, sembra una storpiatura, uno scherzo. Tra poco, nella Chiesa Madre, avranno luogo i funerali di Nunzia, che ha voluto lasciarci in questo modo indicibile, lasciando tutti sgomenti. Ho passato le ultime ore a cercare di capire perché.

Possiamo affidarci solo al lavoro degli inquirenti, se gli saranno dati elementi ulteriori.

Ma nulla ci restituirà quella giovane vita, forse vittima di un mondo sempre peggiore e sempre meno umano. A voi, ragazzi di oggi e di domani, chiedo di parlare, sfogarvi, con chiunque, quando ne avete bisogno.

I problemi si risolvono, tutti.

Una vita, invece, vale più di ogni cosa, perché nessuno te la ridà indietro. A noi adulti, ad iniziare da me, voglio ricordare che i giovani non hanno bisogno di avere tutto ma, principalmente, di essere ascoltati. Possa la sua anima trovare la pace che qui non ha avuto. R.I.P”. Lo riporta sui social il Sindaco di San Nicandro Garganico Matteo Vocale.