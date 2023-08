Si tuffa in mare e muore, forse un malore. La tragedia a Bari

BARI – Il cadavere di un uomo è stato trovato nel primo pomeriggio di ieri su un tratto di spiaggia del lungomare di Bari-Palese, a Nord del capoluogo pugliese.

Si tratta apparentemente di un 60enne che potrebbe essere deceduto a causa di un malore che l’ha colto mentre era in mare.

Sul posto è intervenuto il personale della Capitaneria di porto che ha allertato la polizia di Stato che sta conducendo le indagini. Secondo quanto si apprende, l’uomo – ritrovato con indosso un costume da bagno – sarebbe arrivato in spiaggia per poi cambiarsi ed entrare in acqua. Poco dopo è stato trovato privo di vita. Sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.