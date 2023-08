Tragico incidente stradale in Puglia, muore un 47enne

ALESSANO (LECCE) – Drammatico incidente stradale stamattina all 7.00 circa sulla statale 275 all’altezza di Alessano. Un uomo di 47 anni, del posto, a bordo del suo scooter si è scontrato, per cause ancora tutte da accertare, contro un mezzo della nettezza urbana.

Non è al momento chiara la dinamica.

Ad avere la peggio è stato l’uomo a bordo del mezzo a due ruote che avrebbe riportato traumi così gravi da non lasciargli scampo. Immediati i soccorsi: sul posto un’automedica e un’ambulanza del 118, i carabinieri della locale stazione guidati dal luogotenente Antonio Ferrarese, a cui spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e individuare eventuali responsabilità. Lo riporta il corrieresalentino.it.