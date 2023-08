Uniti dal suono del corno di Re Manfredi – 22 puntata

Con uno slancio carico di determinazione, Re Manfredi afferrò il corno per la terza volta, sentendo il suo peso familiare tra le dita. Con un gesto deciso, portò il corno alle labbra e soffiò con una forza che sembrava scaturire dalle profondità del suo animo. Il suono del corno si diffuse nell’aria notturna, un richiamo di sfida e speranza che tagliava attraverso il buio come una lama affilata. Era un grido di protezione per il suo regno, un segnale di resistenza contro le forze oscure che minacciavano la pace.

Nel cuore della notte, quel suono risuonava come un incantesimo, risvegliando il coraggio e la lealtà dei combattenti. Le spade si alzarono, gli scudi si ergono e i cuori pulsarono all’unisono, uniti dall’eco vibrante del corno di Re Manfredi.

E poi, nell’attimo in cui quel suono maestoso riempì l’aria, si udì un ululato sovrumano, un grido che sembrava provenire da creature divine o mitiche. Era un ruggito, un ululato e un grido di draghi leggendari, un suono che avrebbe fatto rabbrividire anche il più audace dei guerrieri. I soldati di entrambi gli schieramenti furono presi dal terrore, i loro corpi si agitarono e le loro anime fremettero.

Ma mentre Re Manfredi, mosso da un misto di emozioni, sentiva un brivido di gioia scorrere lungo la sua spina dorsale, Gal Mezzacalza comprese istantaneamente il suo significato. Il suono di quel corno, simile a quello udito durante il tentato assassinio di Re Manfredi, gli faceva presagire un destino terribile. Era la fine, il segno che le sorti stavano per mutare in modo irrimediabile.

Tano del Bue e Ghieppo Degelso, a loro volta, pur non riconoscendo il suono, intuirono che si trattava di un presagio sinistro e reagirono con istinto di sopravvivenza. Abbandonando ogni pretesa di coraggio, fuggirono dal campo di battaglia come ombre in fuga dalla luce del giorno. Lasciarono dietro di sé gli ufficiali minori e i soldati, incerti e spaventati, che rimasero in balia dell’oscura minaccia che li aveva circondati.

Così, nell’oscurità profonda della notte, il suono del corno si era trasformato in un canto di speranza e di terrore, un richiamo alla battaglia e alla fuga. Due uomini, Re Manfredi e Gal Mezzacalza, erano stati testimoni di quell’evento straordinario, ognuno con la sua interpretazione e il suo destino. E mentre il corno si sciolse nell’aria, lasciò dietro di sé un’eco di emozioni e un’atmosfera carica di suspense, pronta a rivelare il destino che attendeva gli eroi e i malvagi che si trovavano sul campo di battaglia.

Da lontano, Re Manfredi osservò l’ardere dei fuochi, una scia luminosa che si stagliava nell’oscurità della notte. Uno, poi due, e così via, fino a tredici fiamme che danzavano nel buio. Non c’era margine di errore: erano i tredici cavalieri, la loro presenza avvolta nell’aura del mistero e della leggenda. Guidati dal cavaliere dallo scudo del drago rosso, avanzavano a cavallo dei loro possenti Frisoni, destrieri imponenti e possenti, pronti a seminare scompiglio nel campo dei soldati francesi.

I tredici cavalieri erano l’incarnazione stessa dell’ardire e della determinazione. Le loro armature scintillavano nella luce delle fiamme, riflesso del loro spirito intraprendente e coraggioso. Ogni passo delle loro montature era come un rullo di tamburo, un battito di cuore che annuncia l’arrivo di un’epica sfida.

Ma ciò che destava maggior meraviglia era il liquido infiammabile che impugnavano con sicurezza, il famigerato fuoco greco. Una miscela rara e potente, nota anche come “fuoco liquido”, usata con astuzia dai Bizantini sin dal 668 d.C. Questa sostanza aveva il potere di incendiare persino i più corazzati avversari, un’arma da temere e rispettare. La sua forza letale derivava dalla sua intrinseca natura: gli incendi scatenati dal fuoco greco non potevano essere domati dall’acqua, anzi, questa ne accresceva la feroce potenza.

La luce delle fiamme che ardevano nelle mani dei tredici cavalieri danzava come stelle cadenti nel buio della notte. Ogni getto di fuoco greco era come una lancia ardente che fendeva l’aria, incendiando tutto ciò che osava sfidarla. Il terreno sotto i piedi dei soldati francesi bruciava come la furia del fuoco di Prometeo.

Mentre il caos e la confusione si diffondevano nel campo avversario, i tredici cavalieri avanzavano come una forza inarrestabile. Le loro figure si stagliavano come spettri, avvolti nella luce delle fiamme che si riflettevano nelle loro armature. Ogni sguardo, ogni movimento, era un richiamo alla gloria e all’eroismo, una danza mortale che avrebbe fatto tremare il cuore di chiunque osasse sfidarli.

Così, nel cuore della notte, i tredici cavalieri avanzavano con l’impeto del destino, guidati dallo spirito ardente del drago rosso. Il loro fuoco greco bruciava come un’arte antica e letale, una melodia di distruzione che risvegliava il terrore e la meraviglia. La loro presenza era una dimostrazione vivente di coraggio e abilità, una pagina epica che avrebbe lasciato un’impronta indelebile nella storia della battaglia.

Alla fine di quella sanguinosa battaglia, l’atmosfera era densa di tensione e incertezza. I soldati francesi orfani dei fuggitivi Tano del Bue, Ghieppo Degelso, Gal Mezzacalza e Josef delle Lettere avanzavano con passo afflitto ma coraggioso, stanchi e segnati dagli agguati incendiari subiti dalle oscure trame della notte precedente. Pur sfidando il destino con fierezza, portavano sulle spalle il peso dell’ingiustizia dei loro comandanti.

Dall’altra parte, i soldati Italiani e Germani uniti sotto il vessillo di Re Manfredi esultavano della quasi vittoria, con sorrisi sul volto e cuori gonfi di speranza. Vedevano nella battaglia una chance di cambiamento, un’opportunità di liberarsi dall’oppressione malvagia che li aveva costretti a combattere.