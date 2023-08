Vacanze da sogno a Chienes, nell’area vacanze del Plan de Corones

Chienes (Kiens) è un comune italiano situato in Alto Adige, nella Val Pusteria; questo pittoresco paese e le sue frazioni San Sigismondo, Corti e Casteldarne si trovano nella rinomata area vacanze del Plan de Corones (Kronplatz in tedesco); quicoloro che amano le vacanze in montagna troveranno tutto ciò che desiderano.

Chienes, nell’area vacanze del Plan de Corones: dove soggiornare?

Chienes si trova in una posizione strategica per trascorrere una magnifica vacanza nell'area vacanze del Plan de Corones.

Qualche idea per il vostro soggiorno a Chienes

Chienes in estate – Se vi piacciono i castelli abbiamo due suggerimenti per voi, il complesso medievale Schöneck (XIII sec.) e il Castel Casteldarne; del primo non è nota con precisione la data di costruzione; secondo alcuni è stato la dimora natale del menestrello Oswald von Wolkenstein (1377-1445); è una proprietà privata e non è visitabile; può però essere ammirato esternamente; nei pressi si trovano i resti del maso Pacherof, dimora natale di Michael Pacher, pittore e scultore pusterese; il secondo, risalente al probabilmente al XII sec. si trova lungo il versante sinistro del fiume Rienza; consta di due parti, una più vecchia e storica mai sottoposta a ristrutturazioni o ampliamenti, e l’altra, in stile barocco, ristrutturata nel 1732. Oggi il castello è proprietà privata e non è accessibile al pubblico.

Una gita interessante è quella al lago d’Issengo; si trova nella vicina località di Falzes; è un lago non molto grande, ma balneabile; è una meta molto ricercata durante la stagione estiva.

Da non perdere poi è una gita in bici lungo la ciclabile della Val Pusteria che conduce fino alla cittadina austriaca di Lienz; il percorso è adatto a tutti; in totale è lungo più di 100 km, ma la gita può iniziare e terminare ovunque si voglia perché si può salire in treno e andare avanti o tornare al punto di partenza.

Chienes in inverno– Nei mesi più freddi, il Plan de Corones si trasforma in uno dei comprensori sciistici più amati d’Europa. Con circa 120 km di piste perfettamente preparate e 32 moderne infrastrutture di risalita, gli amanti degli sport invernali troveranno qui il loro paradiso. Non solo sci alpino: snowboard, ciaspolate, sci di fondo e slittini sono solo alcune delle attività che si possono praticare. Tra l’altro, grazie al recente collegamento ferroviario, i comprensori sciistici Plan de Corones e Tre Cime Dolomiti sono più vicini; in poco più di trenta minuti, il treno Ski-Pustertal-Express conduce dalla stazione a valle dell’impianto Ried del Plan de Corones alla stazione di Versciaco che è collegata agli impianti del Monte Elmo. Il comprensorio sciistico è vicinissimo ai Kronhotels (circa 8 km). (nota stampa).