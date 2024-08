FOGGIA – Provvedere immediatamente all’attivazione della procedura amministrativa di assegnazione delle funzioni e pesatura degli incarichi per i dirigenti medici, e riconoscere retroattivamente i benefici economici e professionali derivanti dalla corretta applicazione della normativa.

Questo il contenuto della diffida che il sindacato medici CIMO-FESMED ha inviato all’Asl Foggia a firma del vice segretario organizzativo Luciano Suriano di intesa con il segretario aziendale dell’Asl Foggia Rocco Dalessandro.

“Nonostante i ripetuti solleciti, ad oggi risulta che non sia stata ancora avviata la procedura amministrativa per l’assegnazione delle funzioni e la pesatura degli incarichi, come previsto. Tale grave omissione ha causato e continua a causare una grave perdita di opportunità per i dirigenti medici.

I dirigenti medici stanno subendo una penalizzazione nel loro percorso di carriera, non potendo accedere a funzioni e incarichi che consentirebbero una progressione professionale adeguata inoltre l’omessa attivazione delle procedure incide negativamente anche sui futuri trattamenti pensionistici, determinando una decurtazione delle spettanze economiche maturabili”. Si legge nella missiva inviata lo scorso 20 agosto.

«La questione della attribuzione degli incarichi è diventata un grosso problema in molte ASL e nel nostro caso nella ASL Foggia.

È diventato oggetto di un inevitabile contrasto tra il personale della dirigenza medica e sanitaria e l’attuale direzione generale dove per l’appunto viene da tempo denunciata la mancata attivazione delle procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi per la fissazione della indennità di posizione variabile dello stipendio del dirigente medico, che trova apposita disciplina nell’ambito di precisi articoli previsti dai contratti di lavoro nazionali a cui l’amministrazione risponde Invece schermandosi dietro lo scudo della discrezionalità o peggio ancora dell’Inedia più totale», ha commentato il dottor Suriano.

«Il contratto di lavoro nazionale della dirigenza medico e veterinaria – conclude Suriano – stabilisce espressamente che a tutti i dirigenti anche neoassunti dopo il periodo di prova deve essere conferito un incarico dirigenziale.

Ai dirigenti con meno di 5 anni di effettiva anzianità sono conferiti solo incarichi professionali di base e ai dirigenti con almeno cinque anni di anzianità e invece conferito un incarico diverso dall’incarico professionale di base tra quelli di cui ai precisi riferimenti legislativi, che obbligano la ASL ad assumere in tempi brevi ogni adempimento che porti alla soluzione definitiva di una questione che sta diventando molto seria e che crea sicuramente un gravissimo disagio nella dirigenza medica già lungamente provata dalle carenze di organico».