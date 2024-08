FOGGIA – Arriva una nuova opportunità per chi desidera lavorare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Dopo il concorso per 50 funzionari informatici, è stato pubblicato online un nuovo bando per l’assunzione di 470 addetti alla riscossione su tutto il territorio nazionale.

Per fare domanda c’è tempo fino al 10 settembre 2024, è richiesta la laurea ma nessuna specifica esperienza professionale nel settore della riscossione tributi. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Agenzia delle Entrate-Riscossione: che cosa è

L’Agenzia delle Entrate Riscossione è un ente pubblico economico che svolge diversi servizi di riscossione. Risponde direttamente all’Agenzia delle Entrate, ma ha una propria autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.

Il suo obiettivo è migliorare l’efficacia della riscossione nazionale mediante un approccio che garantisca economicità della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati e aumento dei volumi di incasso, anche mediante azioni di prevenzione e contrasto dell’evasione ed elusione fiscale.

Concorso Agenzia delle Entrate 2024: quando esce?

Il bando per l’assunzione di 470 laureati è appena stato pubblicato sul Portale del reclutamento InPA e sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione nell’apposita sottosezione “Selezione del personale” di Amministrazione Trasparente.

I candidati che supereranno l’unica prova da sostenere, cioè un test scritto tecnico-professionale, svolgeranno, con la supervisione del responsabile della struttura di assegnazione, attività professionali operative di carattere giuridico, economico, tecnico e amministrativo, finalizzate al recupero e alla tutela dei crediti affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione da parte degli Enti impositori.

Bando concorso Agenzia delle Entrate-Riscossione 2024: posti disponibili

Verranno assunte 470 persone. I posti sono ripartiti su base regionale e in particolare:

Abruzzo: 5 posti

Basilicata: 10 posti

Calabria: 41 posti

Campania: 105 posti

Emilia Romagna: 21 posti

Lazio: 83 posti

Liguria: 13 posti

Lombardia: 30 posti

Marche: 12 posti

Molise: 4 posti

Piemonte: 13 posti

Puglia: 24 posti

Sardegna: 22 posti

Sicilia: 41 posti

Toscana: 35 posti

Umbria: 5 posti

Veneto: 6 posti

Risorse umane concorso Agenzia Entrate-Riscossione 2024: requisiti

Per poter candidarsi al concorso bisogna essere cittadini italiani o di uno degli stati membri dell’Ue, godere dei diritti civili e politici, non essere stati licenziati per giusta causa dall’Ente o dalle società nello stesso confluite e non avere tenuto altri comportamenti incompatibili con le funzioni pubbliche svolte da Agenzia delle entrate-Riscossione. Inoltre, bisogna non avere esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 nei confronti dell’Ente nei tre anni antecedenti (c.d. “pantouflage” o “revolving doors” di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001).

Agenzia delle Entrate-Riscossione: concorso laureati

Ai candidati è richiesta anche la laurea. In particolare, bisogna essere in possesso di una laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Scienze economiche (L-33); Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18). In alternativa, è sufficiente un diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, oppure una laurea specialistica o magistrale equiparata secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009. Non è richiesta specifica esperienza professionale nel settore della riscossione tributi.

InPa e concorso Agenzia delle Entrate 2024: come fare domanda

Ci si può candidare al concorso solo online. Le domande di partecipazione alla selezione per 470 posti vanno inviate per via telematica sul portale InPa, dove si accede autenticandosi con identità digitale Spid oppure Carta di identità Cie, credenziali Cne e eIdas. Una volta ottenuto l’accesso sul sito, bisogna compilare il format di candidatura. Il collegamento al Portale InPA è disponibile anche sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nella sottosezione “Selezione del personale” all’interno di Amministrazione Trasparente. Ai candidati è richiesto il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata Pec o di un domicilio digitale.

Concorso Agenzia delle Entrate 2024: scadenza

La registrazione sul Portale Inpa, la compilazione e l’invio online della domanda devono essere completati entro le ore 23.59 del giorno 10 settembre 2024.

Bando Agenzia delle Entrate: date e prova d’esame

La procedura di selezione prevede una prova scritta tecnico-professionale. Le informazioni relative allo svolgimento dell’esame – date, sedi e modalità – saranno rese note con apposita comunicazione sul portale InPA e sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. La prova scritta tecnico-professionale avverrà in presenza e con l’ausilio di strumentazione e procedure informatiche. Per essere ammessi a sostenere l’esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Prova scritta tecnico-professionale Agenzia Entrate-Riscossione: in che consiste

L’esame consiste in un test con 60 quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie: normativa vigente in materia di riscossione tributi; diritto amministrativo, diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario; contabilità aziendale; organizzazione e gestione aziendale; conoscenza informatica e dei principali applicativi. Per ogni risposta esatta verrà attribuito un punteggio pari a +0,50; per ogni risposta mancata: 0 punti; per ogni risposta errata: -0,10 punti. La prova si intende superata se si è raggiunto il punteggio minimo di 21/30. Nel caso di candidati con punteggio pari merito, verrà data priorità decrescente a chi ha un maggior numero di figli a carico o una minore età anagrafica.

Concorso Agenzia delle Entrate Riscossione 2024: condizioni d’impiego

I nuovi assunti vengono inquadrati nella 3^ Area 1° Livello – livello retributivo inserimento professionale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) dipendenti da Agenzia delle entrate-Riscossione, Equitalia Giustizia SpA e Riscossione Sicilia SpA del 28 marzo 2018 così come rinnovato in data 15 luglio 2022 con attribuzione del relativo trattamento economico.

Quali concorsi pubblici ci sono nel 2024?

Dal mese di gennaio sono stati banditi diversi concorsi pubblici. Tra questi, il concorso per 50 funzionari dell’Agenzia delle Dogane, il concorso per 3.946 posti all’ufficio del processo, il concorso Magistratura 2024 e il concorso per dirigenti scolastici. Di recente sono stati banditi il concorso Inail per 577 posti e il concorso Dsga facenti funzione per 1.435 posti.

Lo riporta tgcom24