La Roca s.a.s., revocata concessione demaniale a Manfredonia

La concessione, che riguardava un’area di 1.267 mq situata in Viale Miramare a Manfredonia, destinata a solarium giornaliero e noleggio di ombrelloni, è stata revocata a causa di gravi inadempienze contrattuali. La società non ha rispettato l’obbligo di pagamento del canone concessorio per il 2024, nonostante i ripetuti solleciti da parte dell’Autorità Portuale. Inoltre, non ha provveduto al montaggio delle strutture necessarie per l’esercizio dell’attività balneare, omettendo di fornire giustificazioni per tale mancanza.

La situazione è culminata il 1° luglio 2024, quando l’Autorità ha avviato il procedimento per la decadenza della concessione, ai sensi dell’art. 47 del Codice della Navigazione. Non essendo pervenute memorie difensive o documentazioni entro i termini stabiliti, si è proceduto alla revoca definitiva con il decreto n. 15/2024, firmato dal Commissario Straordinario Vincenzo Leone.

Il decreto impone alla società di liberare l’area demaniale entro 30 giorni dalla notifica, avvertendo che, in caso di mancato rispetto, l’Autorità provvederà d’ufficio allo sgombero, addebitando le spese alla società e considerando l’occupazione come abusiva, con conseguenze legali.

Contro il decreto, la società ha la facoltà di presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o al TAR entro 120 e 60 giorni rispettivamente dalla notifica. Tuttavia, il mancato rispetto delle norme imposte potrebbe portare a ulteriori sanzioni e indennizzi.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, nata dalla fusione delle Autorità Portuali di Bari, Brindisi e Manfredonia, continua così a vigilare sull’uso corretto delle concessioni demaniali marittime, garantendo la legalità e il rispetto delle norme da parte dei concessionari.