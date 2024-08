MANFREDONIA (FOGGIA) – “Siamo in vacanza ma la nostra attività di lobbying no!

A Manfredonia, la Fiva Confcommercio locale ha ottenuto un ottimo risultato facendo spostare e non annullare il mercato settimanale di via Scaloria del 27 agosto.

Il nuovo appuntamento che garantisce la continuità lavorativa e il rafforzamento della posizione della sigla sindacale è previsto per domenica otto settembre.

Alle esigenze, legittime, di di consentire l’installazione di attrazioni per la prossima Festa Patronale in onore di “Maria SS. di Siponto”, la Fiva è riuscita a creare un dialogo positivo con l’Amministrazione comunale che ha portato a una soluzione che non ha arrecato danni o complicanze da entrambe le parti.

Lavorare insieme per il bene delle imprese e del territorio.

Si ringrazia l’Amministrazione di Manfredonia per la capacità di ascolto e di soluzione”.

Lo riporta una nota di Confcommercio Foggia.