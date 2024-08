MANFREDONIA (FOGGIA) – Mercoledì scorso, con apposito decreto, il Sindaco Domenico la Marca ha nominato, il dott. Michele Mumolo come Comandante – Responsabile del Corpo di Polizia Locale, in via temporanea.

Questa decisione è stata presa in un contesto di necessità urgente, come già anticipato nella Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 13 agosto 2024, che prevedeva l’utilizzo condiviso del Comandante della Polizia Locale del Comune di Mattinata.

La scelta del dott. Mumolo non è casuale: la sua consolidata esperienza e professionalità, maturata nel Comune di Mattinata, lo rendono la figura ideale per garantire il coordinamento e la gestione del personale della Polizia Locale.

La sua disponibilità a ricoprire questo incarico, senza ulteriori compensi, è un gesto di grande solidarietà e un chiaro esempio di come le amministrazioni locali possano collaborare per il bene comune.

In occasione dell’insediamento del nuovo Comandante, il Sindaco ha voluto esprimere un sincero ringraziamento al Comandante Donato Sangiorgio e al Comune di Torremaggiore per il lavoro svolto nei mesi precedenti, così come al Comune di Mattinata e al suo Sindaco per il prezioso supporto offerto.

Questa collaborazione è fondamentale, soprattutto in un momento critico per il nostro Comune, che si trova a fronteggiare sfide significative, tra cui un piano di riequilibrio finanziario che limita le possibilità di assunzione di nuove figure.

Il dott. Mumolo sarà presente sul nostro territorio per 12 ore settimanali per quattro mesi, con possibilità di proroga.

La sua esperienza è particolarmente necessaria in questo periodo, in cui il Corpo di Polizia Locale, attualmente composto da 27 operatori, sta affrontando una riduzione della forza lavoro a causa di pensionamenti e trasferimenti.

È importante sottolineare che oltre la metà degli agenti ha superato i sessant’anni e alcuni stanno affrontando problemi di salute o usufruiscono dei diritti previsti dalla legge 104 per assistere familiari in difficoltà.

Nonostante queste difficoltà, il servizio è stato garantito con grande professionalità e dedizione.

Come ha affermato il Sindaco: “È doveroso ringraziare gli agenti della Polizia Locale che, con impegno e senso del dovere, continuano a essere un punto di riferimento essenziale per la sicurezza e il rispetto delle regole nella nostra comunità.”