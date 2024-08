Eccolo, il tanto atteso programma della Festa Patronale è pronto! Un programma di eventi variegato e inclusivo che ha cercato di contenere tutte le proposte che generosamente sono pervenute al Comitato Festa Patronale.

Una serie di eventi che comprendono musica, cultura, atre, sport, divertimento, devozione e giochi, con un occhio più sensibile ai cittadini piccoli e fragili, ma anche ai giovani e ai più maturi. Una serie di incontri che accontenteranno il gusto di tutti, anche i più raffinati.

È questo quello che il Comitato Festa Patronale 2024 ha voluto realizzare per festeggiare la nostra Santa Patrona, una festa che sia di tutti, di tutti coloro che hanno messo a disposizione le proprie competenze, di tutti coloro che hanno contribuito con il loro impegno e di tutti coloro che attendono questo grande evento che coinvolge ognuno di noi. Il Comitato ce l’ha messa tutta, adesso tocca a voi apprezzare quanto è stato fatto. Buona festa della Madonna a tutti!

Giovedì 22 agosto

Ore 08:00 Sparo di mortaretti ad apertura della Novena per la Festa in onore di Maria SS. di Siponto

Ore 18:00 Terrazza Info Point Piazzetta Mercato – Inaugurazione della Mostra Fotografica dedicata alla storia e alle tradizioni della Festa Patronale

Sabato 24 agosto

Ore 09:00 Sede sportiva Lega Navale Italiana di Manfredonia – Gran Nuotata del Golfo di Manfredonia – Memorial “Leonardo Bottalico e Andrea Sapone” organizzato da UISP e LNI Manfredonia

Domenica 25 agosto

Ore 09:00 Sede sportiva Lega Navale Italiana di Manfredonia – Gran Nuotata del Golfo di Manfredonia – Memorial “Leonardo Bottalico” e Andrea Sapone organizzato da UISP e LNI Manfredonia

Lunedì 26 agosto

Ore 16:00 Largo Diomede – Giochi tradizionali a cura della UISP

Martedì 27 agosto

Ore 18:00 Spiaggia Castello – Rievocazione della Sciabica a cura di Lega Navale Italiana Sez. Manfredonia e dell’Associazione Culturale del Mare di Manfredonia

Ore 19:00 Centro Sportivo FRALP – Torneo di Padel organizzato da ASD Lala

Ore 19:00 Centro Sportivo FRALP – Torneo di Calcio A6 organizzato da ASD Lala

Ore 19:00 Terrazza Info Point Piazzetta Mercato – Presentazione del Libro “Parole dal cielo” di Sara Previsdomini

Mercoledì 28 agosto

Ore 09:00 Piazza del Popolo – Matinée con la Sistemus Big Band a cura di Salvatore Coppolecchia

Ore 16:00 Impianti Sportivi Salvemini (Località Garzia) – Torneo di Tennis organizzato da Circolo Tennis Manfredonia e Manfredonia Tennis Pro

Ore 19:00 Centro Sportivo FRALP – Torneo di Padel organizzato da ASD Lala

Ore 19:30 Corteo dalla Villa comunale fino a Piazza Papa Giovanni XXIII accompagnato dalla Banda Città di Manfredonia – Grande Festa conclusiva del GREST cittadino – Animazione a cura di Party con Gheghè

Ore 19:30 Centro Sportivo FRALP – Evento di Functional training a cura di Ssd Atletica Manfredonia

Ore 20:00 Piazza Papa Giovanni XXIII – Accensione delle Luminarie alla presenza dell’Arcivescovo Padre Franco Moscone, del Sindaco Domenico la Marca e del Comitato Festa Patronale – Presenta Matteo Perillo

Ore 20:00 Chiostro di Palazzo San Domenico – Concerto Lirico “Sulle ali della lirica” – Pianista e Direttore Artistico Maestro Davide Dellisanti, Tenore Paolo Spagnuolo e Soprano Anna Maria Stella Pansini e al basso il Premio internazionale alla carriera “Re Manfredi” Shi Zong a cura dell’Associazione Internazionale di Musica “Re Manfredi” – con Antonio Castriotta e Monica Mantovano

Ore 21:15 Piazza Papa Giovanni XXIII – Performance canora di Lil Cril

Ore 21:30 Piazza Papa Giovanni XXIII – Concerto Sinfonico NG Wind Orchestra diretta dal Maestro Antonio Pio La Marca

Giovedì 29 agosto

Ore 08:00 Solenne apertura dei festeggiamenti con sparo di mortaretti

Ore 08:00 Giro per le vie della Città del Concerto Bandistico Città di Manfredonia (zona Siponto) – Saluto agli ospiti della Casa di Riposo “Stella Maris”

Ore 11:30 Piazza del Popolo – Matinée del Concerto Bandistico Città di Manfredonia diretta dal Maestro Giovanni Esposto

Ore 16:00 Impianti Sportivi Salvemini (Località Garzia) – Torneo di Tennis organizzato da Circolo Tennis Manfredonia e Manfredonia Tennis Pro

Ore 18:00 Giro per le vie della città del Concerto Bandistico Città di Manfredonia (zona Croce)

Ore 18:00 Chiostro di Palazzo San Domenico – Allestimento Mostra dedicata a Maria SS di Siponto a cura di Raffaella Fariello

Ore 18:00 Piazza del Popolo – Laboratorio artistico -Sipontina Art Festival

Ore 18:30 Piazza del Popolo – Dj set con Pasquale DJ

Ore 19:00 Centro Sportivo FRALP – Torneo di Padel organizzato da ASD Lala

Ore 19:00 Centro Sportivo FRALP – Torneo di Calcio A6 organizzato da ASD Lala

Ore 20:00 Anfiteatro Piazzetta Mercato – Esibizione delle Scuole di ballo – “Ballando sotto le Stelle” – evento coordinato dal Comitato Territoriale UISP

Ore 20:30 Piazza Papa Giovanni XXIII – Spettacolo di Heels, Musical e Contemporary dance “Show me your dance” a cura di Scuola di Danza ASD Coreutica Centro Studi Danza di Roberta Posa

Ore 21:00 Chiostro di Palazzo San Domenico – Concerto Lirico Sinfonico e Leggero del Concerto Bandistico Città di Manfredonia diretto dal Maestro Giovanni Esposto

Ore 21:30 Piazza Papa Giovanni XXIII – Concerto “Onde Radio Italia” – Presenta e apre il concerto Sipontina Prencipe

Venerdì 30 agosto

Ore 08:00 Sparo di mortaretti

Ore 08:30 Giro per le vie della Città del Concerto Bandistico Città di Manfredonia (zona Scaloria). Saluto agli ospiti della Casa di Riposo “Anna Rizzi”

Ore 11:00 Piazza del Popolo – Matinée con NG Wind Orchestra diretta dal Maestro Antonio Pio La Marca

Ore 15:30 Piazza del Popolo – Caccia al tesoro organizzata da Lulù Eventi

Ore 16:00 Impianti Sportivi Salvemini (Località Garzia) – Torneo di Tennis organizzato da Circolo Tennis Manfredonia e Manfredonia Tennis Pro

Ore 17:00 Ospedale Civile San Camillo de Lellis: Giro per i reparti in visita al personale degente di una rappresentanza del Comitato Festa Patronale in collaborazione con il personale AVO, i padri Camilliani e il cappellano dell’ospedale Padre Urbano De Colellis

Ore 19:00 Centro Sportivo FRALP – Torneo di Calcio A6 organizzato da ASD Lala

Ore 20:30 Piazza Papa Giovanni XXIII – Spettacolo di Danza Moderna, Contemporanea e Urban “Movement of the Soul” organizzato da Asd Mary J Style, a seguire Performance del Barzellettiere Matteo Vairo

Ore 21:00 Chiostro di Palazzo San Domenico – Presentazione e recitazione di poesie “U paijose mije” a cura di Giovanni Aspro

Ore 21:30 Chiostro di Palazzo San Domenico – Concerto di Musica Lirica con il Maestro e Soprano Rosalia Granatiero e il Tenore Andrea Nenna

Ore 21:30 Piazza Papa Giovanni XXIII – Concerto della band “Scena Muta” presenta Vincenzo D’Oria

Ore 23:00 Scogliera Acqua di Cristo – Spettacolo di fuochi pirotecnici

Sabato 31 agosto

Ore 08:00 Sparo di mortaretti

Ore 16:00 Impianti Sportivi Salvemini (Località Garzia) – Torneo di Tennis organizzato da Circolo Tennis Manfredonia e Manfredonia Tennis Pro

Ore 17:30 Tradizionale colpo di mortaretti “u calcasse” per l’inizio della processione della sacra Icona della Beata Vergine Maria di Siponto

Ore 17:30 Cattedrale San Lorenzo Maiorano – Partecipazione alla Processione dell’Icona della Beata Vergine Maria di Siponto dei fedeli e delle autorità civili e militari

Ore 18:30 Sparo di mortaretti all’uscita della Sacra Icona della Madonna di Siponto dalle Cattedrale.

Ore 22:30 Piazza Papa Giovanni XXIII – Dolcenera in concerto – Presenta Matteo Perillo

Ore 00:30 Spiaggia Castello – Spettacolo di Fuochi Pirotecnici – terra – mare – cielo

Domenica 01 settembre

Festa del mare dedicata a Sant’Andrea, Patrono dei pescatori

Ore 08:00 Sparo di mortaretti

Ore 10:00 Siponto presso Lido Adriatico – Beach Hockey Cup organizzato da Federazione Italiana Hockey Puglia

Ore 16:00 Impianti Sportivi Salvemini (Località Garzia) – Torneo di Tennis organizzato da Circolo Tennis Manfredonia e Manfredonia Tennis Pro

Ore 17:30 Chiesa di Sant’ Andrea – Partenza dell’accompagnamento alla tradizionale Processione a mare con il Concerto Bandistico Città di Manfredonia diretto dal Maestro Giovanni Esposto

Ore 20:00 Piazza Papa Giovanni XXIII – Musical show “Storie in danza. La bella addormentata: Il sogno di Aurora” a cura di Art Ballet Dance Studio, a seguire performance del Barzellettiere Matteo Vairo

Ore 21:30 Piazza Papa Giovanni XXIII: Concerto dei “Terranima”, apre il concerto l’Accademia Musicale UMPF – Presenta Chiara Carpano

Ore 24:00 Spiaggia Castello – Spettacolo di fuochi pirotecnici