Manfredonia. “Ho presentato un’interrogazione per capire quali iniziative l’amministrazione intenda intraprendere in risposta ai rilievi formulati dalla Corte dei Conti. I magistrati hanno evidenziato una grave irregolarità: il concessionario del servizio relativo ai parcheggi pubblici a pagamento deposita le somme incassate su un proprio conto corrente, invece di versarle direttamente nella tesoreria comunale.”

E’ quanto dice in una nota stampa il consigliere comunale Ugo Galli.

Manfredonia – "L'analisi evidenzia che i problemi sono atavici e in molti casi ultra decennali per cui anche la lunga gestione commissariale non ha saputo porre rimedi concreti. E del tutto evidente che quando andrò ad esporre non è certamente imputabile al mio mandato e in generale a questa amministrazione". E' quanto scrive sull'ASE SpA il Dott. Giovanni Pio Gelsomino, già Assessore alle risorse finanziarie e programmazione del Comune di Manfredonia, in una nota inviata al già sindaco, agli ex assessori e consiglieri comunali, inerente la relazione sullo stato attuale dell'assessorato già gestito, interrotto dalle dimissioni di 13 consiglieri comunali

REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ – “Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N.131 del 11 novembre 1997 non aggiornato con le successive norme legislative tra cui si evidenzia il DLGS n.267 emanato il 18 agosto 2000, norma giuridica che stabilisce i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali italiani e il DLGS n. 118, emanato il 23 giugno 2011, norma che stabilisce i criteri per enti locali e loro enti ed organismi strumentali volti ad assicurare l’unità economica della Repubblica. Il regolamento di contabilità è un documento essenziale per la vita dell’ente che assicura la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l’esercizio di funzioni e servizi”.

“L’aggiornamento è stato sollecitato sia dalla Corte dei Conti che dall’organo di revisione ed è necessario per la programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e per la verifica dei risultati dell’ente.”

REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI ex art. 147, comma 4, d.lgs. 267/2000.

“Il regolamento del sistema dei controlli interni è volto a verificare l’adeguatezza delle scelte strategiche, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e contabile, l’efficienza, efficacia ed economicità della stessa, la valutazione delle performance e il controllo sulla qualità dei servizi. L’aggiornamento del regolamento di contabilità è stato sollecitato sia dalla Corte dei Conti che dall’organo di revisione ed è uno strumento necessario per la verifica della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa e contabile dell’ente”.

REGOLAMENTO SULLE MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL “CONTROLLO ANALOGO” SULLE SOCIETA’ PARTECIPATE approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 12 ottobre 2016.

“La corretta applicazione del regolamento è stato oggetto di segnalazione da parte dalla Corte dei Conti e dall’organo di revisione. La mancata applicazione del regolamento del controllo analogo e il costante monitoraggio degli organismi partecipati ha determinato discordanza tra i rapporti crediti/debiti con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate”.

ASE SPA – GESTIONE TRIBUTI SPA – AGENZIA DEL TURISMO – CONSORZIO ASI – GAL DAUNIOFANTINO – TEATRO PUBBLICO PUGLIESE

“L’organo di revisione e la corte dei conti hanno invitato l’Ente ad assumere i provvedimenti necessari per al fine della riconciliazione delle partite debitorie e creditori ex art. 194 TUEL previo idoneo finanziamento”.

PUBLIPARKING