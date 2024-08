FOGGIA – La prossima settimana potrebbe essere molto movimentata e caratterizzata anche dal passaggio di un ciclone carico di temporali, in concomitanza con la fine del mese di Agosto.

Già da Lunedì 26 Agosto il transito di una perturbazione atlantica sull’Europa porterà piogge battenti (seppure intervallate da ampie schiarite) su buona parte delle regioni del Nord;

maggiormente a rischio con questo tipo di dinamica saranno i settori alpini e prealpini, dove non escludiamo pure qualche locale grandinata.

Altrove invece a dominare la scena sarà ancora una volta l’anticiclone africano con tanto sole e temperature intorno ai 35°C al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori.

La nostra attenzione si sposta poi a Mercoledì 28 Agosto quando una particolare figura atmosferica potrebbe destabilizzare non poco il rovente bacino del mar Mediterraneo: stiamo parlando di un cut-off (o goccia fredda).

Ma di cosa si tratta?

Alle alte latitudini fluiscono delle correnti fresche ed instabili ben diverse rispetto a quelle che transitano a latitudini più basse (più calde e stabili) e gli scambi di calore tra Nord e Sud Europa in particolari condizioni possono evolvere, appunto, in un cut-off, ovvero in un blocco di aria fredda in quota che si stacca da una più vasta depressione atlantica o nordeuropea (cut-off, in italiano letteralmente “tagliato fuori”).

Insomma, una zona di atmosfera dove fa molto più freddo rispetto a tutte le aree circostanti.

Questo nucleo, sospinto da correnti instabili, tende a seguire traiettorie non sempre prevedibili e perciò particolarmente insidiose tanto più nelle settimane di passaggio tra una stagione e l’altra e sono la causa delle più pericolose ondate di maltempo.

Inoltre, un fattore da tenere in considerazione per le prossime settimane/mesi sarà la temperatura fin troppo elevata dei nostri mari (siamo a circa 28-30°C, quasi 5°C oltre la media), che potrebbe fornire l’energia per eventi meteo estremi.Cut-off (goccia fredda, maltempo) nel corso della prossima settimana

Occhi puntati, secondo gli ultimi aggiornamenti, al Sud e alle due Isole Maggiori dove potrebbero innescarsi temporali violenti, con elevato rischio di grandinate e locali nubifragi (alluvioni lampo).

Vista l’imprevedibilità di questa “trottola instabile” è possibile che nei prossimi giorni la previsione della sua direzione possa mutare e che i temporali riescano interessare zone diverse o più ampie.

L’evento di fine mese ci accompagnerà verso la conclusione dell’Estate meteorologica (31 Agosto): tuttavia, la tendenza sul lungo periodo indica per Settembre ancora temperature ben oltre le medie del periodo.

Per questo motivo non possiamo escludere che il caldo posso tornare sull’Italia anche nella prima parte di Settembre e che dunque la stagione estiva possa reiterarsi fino a rosicchiare giorni all’Autunno.

D’altronde, quella di un’Estate prolungata è una tendenza che sta ormai caratterizzando gli ultimi anni.

Lo riporta ilmeteo.it