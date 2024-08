Notte della Taranta, per la prima volta diretta su RAI 3

“È con grande emozione e profondo orgoglio che abbiamo presentato oggi una delle manifestazioni culturali più affascinanti e radicate della nostra terra: il Concertone della Notte della Taranta 2024, per la prima volta in diretta su Rai3, sabato 24 Agosto a partire dalle 21.30 grazie al sostengo di Pugliapromozione“, ha dichiarato in conferenza stampa il direttore generale Luca Scandale.

“La Taranta è un evento che, da oltre due decenni, rappresenta non solo il cuore pulsante della tradizione musicale salentina, ma anche un faro che illumina l’anima autentica della Puglia, portandola nel Mondo. Da quando la Notte della Taranta ha visto la luce per la prima volta, nel 1998, questo evento è diventato un simbolo del legame profondo tra le nostre radici e la capacità di evolversi, rinnovarsi, aprirsi al mondo senza mai perdere la propria identità. La pizzica, il ritmo antico che infonde la nostra musica popolare, ha attraversato le epoche mantenendo intatta la sua energia e il suo fascino, fino a diventare una delle colonne portanti del marketing turistico della Puglia e, in particolare, del Salento”, ha proseguito Luca Scandale.

“Ho avuto l’onore di portare la nostra musica con Pugliapromozione – ha concluso il direttore generale dell’Agenzia regionale del Turismo – nel corso di questi anni, a Buenos Aires, all’Expo di Dubai, al Columbus Day di New York, a Mosca. Questi non sono stati solo concerti, ma vere e proprie missioni culturali che hanno mostrato al mondo la vitalità e l’unicità della nostra musica e della nostra cultura. Vi confesso che domani sarà la mia prima volta nella vita in cui vedrò dal vivo a Melpignano questo grande evento. Al di là del ruolo istituzionale, sono qui per una ragione speciale. Mi permetto di salutare in modo speciale, appunto, una donna che è stata e continua a essere la voce storica di questa meravigliosa esperienza musicale: Alessandra Caiulo”.