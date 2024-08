SAN SEVERO (FOGGIA) – È accaduto la scorsa notte l’ennesimo furto ai danni di un imprenditore agricolo di San Severo, Antonio Demaio, a cui hanno rubato oltre 40 quintali di uva.

“Sempre in contrada Monsignore, dove ogni anno, una gatta ladra si va a raccogliere l’uva per venderla ai mascalzoni che la comprano in nero.

Per i furti in questo vigneto, oramai, non si contano più le denunce fatte per furto di uva e olive – dichiara Demaio – intanto chi è chiamato a tutelare l’ordine pubblico, impegnato in cose più grandi, trascura questi delinquenti di campagna.

Si stanno verificando le stesse condizioni sociali del 1922 che furono prodromi dell’avvento e salita al potere dei fascisti. Chi vivrà vedrà!!!!!!”.



Nelle prossime ore Antonio Demaio sporgerà regolare denuncia di furto al Commissariato di Polizia di San Severo.

Lo lagazzettadisansevero.it