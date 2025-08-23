Edizione n° 5802

BALLON D'ESSAI

BUFERA // Cerignola, bufera sul consigliere Romano: “Trattativa Comune-mafia o sfida alla criminalità”
23 Agosto 2025 - ore  09:37

CALEMBOUR

RICCARDI // Manfredonia. “Uno Stato senza Stato”. Angelo Riccardi: “Quando la democrazia si interrompe”. Riflessione su riforma art. 143 Tuel
23 Agosto 2025 - ore  11:57

Home // Eventi // Anna Falchi torna in Italia e lancia 71043 a Manfredonia: un inno alla tradizione e ai sapori locali

71043 Anna Falchi torna in Italia e lancia 71043 a Manfredonia: un inno alla tradizione e ai sapori locali

L’appuntamento è fissato per il 26 agosto, a partire dalle 20:00, nella suggestiva cornice di piazza Papa Giovanni XXIII, a Manfredonia.

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
23 Agosto 2025
Eventi // Manfredonia //

Manfredonia, 23 agosto 2025 – L’Italia, si sa, resta sempre nel cuore di chi la ama profondamente. Con questo spirito, Anna Falchi ha annunciato il suo attesissimo ritorno nel Bel Paese dopo un periodo di vacanze all’estero. La celebre personalità ha scelto un’occasione speciale per festeggiare il rientro e invitare tutti a un evento unico nel suo genere.

«Ciao a tutti, eccomi. Sono tornata in Italia e non vedevo l’ora, perché noi abbiamo l’abitudine di andare in vacanza all’estero, ma non c’è cosa migliore al mondo dell’Italia», ha dichiarato con entusiasmo.

Per celebrare il suo ritorno, Falchi ha scelto di immergersi nelle radici del territorio pugliese, con il lancio di “71043”.

L’appuntamento è fissato per il 26 agosto, a partire dalle 20:00, nella suggestiva cornice di piazza Papa Giovanni XXIII, a Manfredonia.

Il progetto ha un obiettivo tanto ambizioso quanto affascinante: valorizzare le tradizioni locali e, allo stesso tempo, offrire un’occasione per scoprire insieme i sapori del territorio.

Sarà un vero e proprio inno alla convivialità, al buon cibo e all’enogastronomia, un viaggio tra storia, gusto e comunità, per celebrare il patrimonio culturale e gastronomico di Manfredonia.

Anna Falchi non nasconde la sua emozione e l’attesa per l’evento, sottolineando il suo coinvolgimento personale: «E allora, cosa aspettate? Raggiungetemi, perché io sarò lì e, vi dico la verità, non vedo l’ora», ha esclamato, concludendo con un vibrante «A prestissimo. Viva l’Italia! Viva Manfredonia!».

L’invito è quindi esteso a tutti coloro che desiderano condividere un momento speciale, all’insegna della cultura, del gusto e dell’amore per le tradizioni italiane, con la presenza d’eccezione di Anna Falchi come madrina dell’iniziativa.

