Cerignola, bufera sul consigliere Michele Romano: “Dichiarazioni inaccettabili”

CERIGNOLA – Un video pubblicato sui social dal consigliere comunale Michele Romano ha scatenato un’ondata di polemiche nella città ofantina. Nel filmato, definito dallo stesso autore “provocatorio e ironico”, il tema affrontato è quello della mafia. Il consigliere di maggioranza ha criticato la riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato poche ore prima dal prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, giudicandola poco utile. “La vera scelta – ha affermato Romano – è se con la mafia trattare o combatterla, mettendo in conto dei martiri”.

Parole che hanno subito sollevato la reazione dura del centrodestra. Il segretario cittadino di Forza Italia, Carlo D’Ercole, ha chiesto le dimissioni immediate del consigliere, mentre il deputato di Fratelli d’Italia, Giandonato La Salandra, ha definito il messaggio “osceno e inaccettabile”. Dello stesso avviso il consigliere regionale della Lega, Joseph Splendido, che ha invitato Romano a ritrattare pubblicamente, minacciando in caso contrario richieste di dimissioni o la sua rimozione da qualsiasi incarico istituzionale.

Anche all’interno della stessa maggioranza non sono mancate prese di distanza. I consiglieri comunali Summa, Conversano e Marinaro hanno chiarito la loro contrarietà a “qualsiasi accostamento, anche in forma provocatoria, tra istituzioni e criminalità organizzata”.

Il caso continua ad alimentare il dibattito politico locale, con il consigliere Romano al centro di una tempesta che rischia di avere conseguenze sulla tenuta della maggioranza in consiglio comunale.

