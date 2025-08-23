Parma, 23 agosto 2025 – Nessuno sconto. La Suprema Corte di Cassazione ha confermato il rigido dispositivo del cosiddetto “carcere duro” (41 bis), respingendo la richiesta di Antonio Piromalli, 53 anni, capo della cosca di Gioia Tauro, di poter cucinare dopo le 22 nel carcere di Parma. Un desiderio giustificato, secondo il boss, con un laconico “perché così sono abituato”, e supportato dalla Carta dei diritti dei detenuti nella parte che garantisce “un’alimentazione adeguata alle condizioni personali”.

La richiesta e le motivazioni

Piromalli aveva inoltrato alla direzione del penitenziario di via Burla la richiesta di derogare all’orario stabilito per l’uso dei fornelli, al fine di poter preparare i propri piatti – dai tradizionali fusilli con ‘nduja alla “struncatura ammollicata con acciughe”. L’appello si basava sul presunto diritto a una alimentazione dignitosa, adeguata alle sue “condizioni personali”.

Il diniego senza appello

Il Tribunale di Sorveglianza, e in seguito la Cassazione, hanno stabilito con fermezza che tale richiesta non può trovare accoglimento nel regime straordinario del 41 bis. Poco spazio quindi all’elasticità nelle regole: “i fornelli si spengono alle 20”, recita la sentenza definitiva, come sintetizzato dal Quotidiano Nazionale.

Il carcere duro, così, non dà spazio a privilegi – anche solo gastronomici – basati su abitudini individuali. Un principio ribadito dalla Corte: il regime non è luogo di eccezioni, e l’ordine penitenziario non può essere intaccato nemmeno per un pasto fuori orario.

Un richiamo a scandali del passato

La vicenda richiama vecchi casi di sopruso carcerario, simbolizzati dall’infamante definizione di “Gran Hotel Poggioreale”, quando alcuni esponenti della criminalità organizzata godevano di condizioni inaccettabili, tra aragoste e vini pregiati. Episodi oggi non più tollerati: la magistratura vuole chiarezza e adesione ferrea alle regole.

Lo stop alla richiesta di Piromalli non è solo un rigido fallimento gastronomico: è un segnale forte. La Corte ha voluto ribadire che il regime 41 bis non ammette deroghe sulla base di mere consuetudini personali, anche se difficili da rinunciare per il diretto interessato. La chiusura è definitiva e senza spiragli interpretativi.

