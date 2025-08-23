Il 31 agosto 2025, la città di Manfredonia celebra la solennità della Beata Vergine Maria di Siponto con una serie di eventi religiosi e civili. La giornata culmina con la tradizionale processione dell’icona della Madonna, che attraversa le principali vie cittadine, accompagnata da migliaia di fedeli .
In serata, la festa prosegue con un concerto di Michele Zarrillo in Piazza Papa Giovanni XXIII, dalle ore 22.00.
Il cantautore romano, noto per successi come “Cinque giorni”, torna sul palco con il tour 2025, un viaggio musicale che celebra la sua carriera e la passione del pubblico per la sua musica .