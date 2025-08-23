Edizione n° 5802

Home // Eventi // Festa Patronale Manfredonia, ospite il 31 agosto è Michele Zarrillo

ZARRILLO Festa Patronale Manfredonia, ospite il 31 agosto è Michele Zarrillo

Il cantautore romano, noto per successi come "Cinque giorni", torna sul palco con il tour 2025, un viaggio musicale che celebra la sua carriera e la passione del pubblico per la sua musica .

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
23 Agosto 2025
Eventi // Manfredonia //

Il 31 agosto 2025, la città di Manfredonia celebra la solennità della Beata Vergine Maria di Siponto con una serie di eventi religiosi e civili. La giornata culmina con la tradizionale processione dell’icona della Madonna, che attraversa le principali vie cittadine, accompagnata da migliaia di fedeli .

In serata, la festa prosegue con un concerto di Michele Zarrillo in Piazza Papa Giovanni XXIII, dalle ore 22.00.

Il cantautore romano, noto per successi come “Cinque giorni”, torna sul palco con il tour 2025, un viaggio musicale che celebra la sua carriera e la passione del pubblico per la sua musica .

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

