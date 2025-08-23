Foggia, 85 scosse dall’inizio dell’anno: il Gargano continua a tremare

FOGGIA – Prosegue l’attività sismica nella provincia di Foggia. Dall’inizio del 2025 l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato 85 scosse con magnitudo superiore a 2, la maggior parte con epicentro in mare lungo il promontorio del Gargano.

Le rilevazioni più recenti risalgono a venerdì 22 agosto. Alle 5.31 è stata registrata una scossa di magnitudo 2.8 nell’area sismica denominata “Costa Garganica”, con ipocentro a 7 km di profondità e a circa 20 km dalle Isole Tremiti. Nel pomeriggio, alle 15.44, un secondo evento di magnitudo 2.4 ha interessato l’entroterra garganico, con epicentro a 7 km da Monte Sant’Angelo e a una profondità di 20 km.

Secondo gli esperti, l’area del Gargano presenta un rischio sismico particolare, in quanto le scosse possono avere conseguenze non solo a terra ma anche in mare, con la possibilità – seppur rara – di generare fenomeni come piccoli tsunami. Per questo, la Protezione Civile invita i cittadini a mantenere alta l’attenzione e a seguire scrupolosamente le indicazioni in caso di eventi tellurici.

Il monitoraggio dell’INGV continua costantemente e, pur non emergendo segnali di allarme immediato, la sequenza sismica in atto conferma la necessità di non abbassare la guardia in un territorio geologicamente complesso come quello garganico.

Lo riporta giornaledipuglia.com