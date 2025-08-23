Edizione n° 5802

SERIE C Foggia, attesa per l’esordio in campionato: contro il Catania senza la nuova maglia ufficiale

Le maglie sono in fase di realizzazione e non vediamo l’ora di presentarvele ufficialmente

Foggia, attesa per l’esordio in campionato: contro il Catania senza la nuova maglia ufficiale

23 Agosto 2025
FOGGIA – Dopo il positivo debutto stagionale in Coppa Italia di Serie C, con la vittoria sul Siracusa che ha permesso ai rossoneri di superare il turno, il Foggia è pronto a tuffarsi nel campionato. Domani, domenica 24 agosto alle ore 21, la squadra sarà impegnata al “Massimino” contro il Catania, in una sfida dal sapore speciale che segna l’inizio ufficiale della nuova stagione.

Se l’attenzione della piazza è rivolta al campo, a tenere banco nelle ultime ore è anche la questione relativa alle nuove maglie da gioco. Il Foggia, infatti, non potrà esordire con la divisa ufficiale. A comunicarlo è stata la stessa società attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali.

“Cari tifosi – si legge – sappiamo quanto attendiate con entusiasmo le nuove maglie e quanto questo simbolo significhi per tutti voi. Purtroppo, a causa delle note problematiche di inizio anno e dei tempi tecnici necessari per la produzione delle divise, tutte rigorosamente personalizzate, la loro disponibilità è prevista indicativamente dalla seconda settimana di settembre. Vi assicuriamo che, insieme al nostro sponsor tecnico, stiamo lavorando per ridurre al minimo i tempi di attesa. Le maglie sono in fase di realizzazione e non vediamo l’ora di presentarvele ufficialmente”.

Dunque, per l’esordio stagionale, i rossoneri dovranno ancora fare a meno del nuovo look. L’attesa, però, sembra destinata a concludersi a breve: i tifosi potranno con ogni probabilità ammirare le divise dalla seconda settimana di settembre, quando la società ha programmato anche la presentazione ufficiale.

Lo riporta lacasadic.com

