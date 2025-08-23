Edizione n° 5802

BALLON D'ESSAI

BUFERA // Cerignola, bufera sul consigliere Romano: “Trattativa Comune-mafia o sfida alla criminalità”
23 Agosto 2025 - ore  09:37

CALEMBOUR

RICCARDI // Manfredonia. “Uno Stato senza Stato”. Angelo Riccardi: “Quando la democrazia si interrompe”. Riflessione su riforma art. 143 Tuel
23 Agosto 2025 - ore  11:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Gargano Nord, l’allarme degli avvocati: “Sessantacinquemila abitanti senza un presidio di giustizia”

GIUSTIZIA Gargano Nord, l’allarme degli avvocati: “Sessantacinquemila abitanti senza un presidio di giustizia”

L'appello dell'Assocazione Avvocati Garganici che si fa portavoce dei disagi e delle difficoltà di cittadini e avvocati

Gargano Nord, l’allarme degli avvocati: “Sessantacinquemila abitanti senza un presidio di giustizia”

ph Foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Agosto 2025
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Lo spopolamento dei comuni del Gargano Nord continua a preoccupare non solo le comunità locali, ma anche il mondo delle professioni. A lanciare un nuovo appello è l’Associazione Avvocati Garganici, guidata dal presidente Avv. Luigi Afferrante, che denuncia come l’assenza di un presidio giudiziario nel territorio stia aggravando la crisi sociale ed economica dell’area.

“Non è soltanto la popolazione a subire le conseguenze dello spopolamento – spiega Afferrante – ma anche i professionisti del Foro. Avvertiamo più che mai la mancanza di una sede di Tribunale nel Gargano Nord”. Attualmente, l’unica sede giudiziaria della provincia è quella di Foggia, distante oltre cento chilometri dai centri garganici, raggiungibile con difficoltà a causa della viabilità carente e della scarsità di collegamenti pubblici. Una situazione che, come sottolinea l’Associazione, penalizza cittadini e avvocati anche nella possibilità di partecipare alle udienze: “Gli orari dei trasporti non coincidono con quelli di inizio delle attività giudiziarie”.

Dal 2013, con la soppressione della sede distaccata di Rodi Garganico (allora sotto la competenza dell’ex Tribunale di Lucera), il Gargano Nord è rimasto privo di un punto di riferimento per la giustizia. Una mancanza che si traduce in costi aggiuntivi e in una crescente sfiducia dei cittadini: “Chi vive qui – denuncia l’Associazione – spende molto di più rispetto a chi può contare su un presidio in loco. In troppi rinunciano a far valere i propri diritti o, peggio, scelgono di abbandonare il proprio territorio natìo”.

La situazione è resa ancora più critica dal carico di lavoro del Tribunale di Foggia, definito “abnorme” dagli avvocati garganici, con tempi di definizione dei processi che si allungano per anni. “Ci sentiamo lontani dalla giustizia e da essa abbandonati – è l’accusa – e il rischio è quello di assistere a un ulteriore impoverimento sociale e civile del nostro territorio”.

Nel corso dell’ultima assemblea dei soci, l’Associazione Avvocati Garganici ha votato all’unanimità per un impegno forte e costante affinché le istituzioni prendano in carico la questione. “Il Gargano Nord – conclude Afferrante – conta più di 65mila abitanti. È urgente e improcrastinabile aprire almeno una sede distaccata del Tribunale di Foggia. Solo così si può contrastare lo spopolamento e garantire ai cittadini il diritto di accesso alla giustizia”.

Lo riporta Foggiatoday.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Fino a quando non hai amato un animale, una parte della tua anima sarà sempre senza luce. (Anatole France)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.