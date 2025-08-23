Gargano Nord, l’allarme degli avvocati: “Sessantacinquemila abitanti senza un presidio di giustizia”

FOGGIA – Lo spopolamento dei comuni del Gargano Nord continua a preoccupare non solo le comunità locali, ma anche il mondo delle professioni. A lanciare un nuovo appello è l’Associazione Avvocati Garganici, guidata dal presidente Avv. Luigi Afferrante, che denuncia come l’assenza di un presidio giudiziario nel territorio stia aggravando la crisi sociale ed economica dell’area.

“Non è soltanto la popolazione a subire le conseguenze dello spopolamento – spiega Afferrante – ma anche i professionisti del Foro. Avvertiamo più che mai la mancanza di una sede di Tribunale nel Gargano Nord”. Attualmente, l’unica sede giudiziaria della provincia è quella di Foggia, distante oltre cento chilometri dai centri garganici, raggiungibile con difficoltà a causa della viabilità carente e della scarsità di collegamenti pubblici. Una situazione che, come sottolinea l’Associazione, penalizza cittadini e avvocati anche nella possibilità di partecipare alle udienze: “Gli orari dei trasporti non coincidono con quelli di inizio delle attività giudiziarie”.

Dal 2013, con la soppressione della sede distaccata di Rodi Garganico (allora sotto la competenza dell’ex Tribunale di Lucera), il Gargano Nord è rimasto privo di un punto di riferimento per la giustizia. Una mancanza che si traduce in costi aggiuntivi e in una crescente sfiducia dei cittadini: “Chi vive qui – denuncia l’Associazione – spende molto di più rispetto a chi può contare su un presidio in loco. In troppi rinunciano a far valere i propri diritti o, peggio, scelgono di abbandonare il proprio territorio natìo”.

La situazione è resa ancora più critica dal carico di lavoro del Tribunale di Foggia, definito “abnorme” dagli avvocati garganici, con tempi di definizione dei processi che si allungano per anni. “Ci sentiamo lontani dalla giustizia e da essa abbandonati – è l’accusa – e il rischio è quello di assistere a un ulteriore impoverimento sociale e civile del nostro territorio”.

Nel corso dell’ultima assemblea dei soci, l’Associazione Avvocati Garganici ha votato all’unanimità per un impegno forte e costante affinché le istituzioni prendano in carico la questione. “Il Gargano Nord – conclude Afferrante – conta più di 65mila abitanti. È urgente e improcrastinabile aprire almeno una sede distaccata del Tribunale di Foggia. Solo così si può contrastare lo spopolamento e garantire ai cittadini il diritto di accesso alla giustizia”.

Lo riporta Foggiatoday.it