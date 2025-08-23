Lecce, frode da 6 milioni con falsi braccianti agricoli: confiscati beni a imprenditore

Edizione n° 5802

23 Agosto 2025 - ore  09:37

23 Agosto 2025 - ore  11:57

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Agosto 2025
Lecce //

LECCE – Maxi confisca da oltre 6 milioni di euro nei confronti di un imprenditore agricolo di Copertino, condannato con sentenza definitiva per truffa aggravata ai danni dello Stato. L’ordine di confisca, disposto dal Tribunale di Lecce, è stato eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Lecce.

L’indagine, condotta dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Porto Cesareo e coordinata dalla Procura, ha fatto emergere un sistema fraudolento messo in piedi tra il 2013 e il 2022. L’imprenditore avrebbe simulato l’assunzione di oltre 1.200 falsi braccianti agricoli, consentendo così a soggetti mai effettivamente impiegati di beneficiare di prestazioni previdenziali e assistenziali come disoccupazione, maternità e malattia.

Secondo gli investigatori, l’operazione ha comportato un danno complessivo di circa 6,2 milioni di euro per le casse pubbliche, dei quali 5,4 milioni sarebbero già stati erogati dall’INPS ai falsi lavoratori. Grazie al tempestivo intervento della Guardia di Finanza, è stato possibile bloccare ulteriori 800 mila euro che l’ente previdenziale era in procinto di corrispondere.

L’imprenditore era già finito agli arresti domiciliari all’inizio del 2024, nell’ambito della stessa inchiesta. Con la confisca, le autorità hanno chiuso l’iter giudiziario, assicurando il recupero di quanto indebitamente percepito. Il provvedimento si inserisce nell’azione di contrasto alle frodi in ambito previdenziale, assistenziale e sanitario, settore in cui le Fiamme Gialle sottolineano la necessità di tutelare le risorse pubbliche per garantire il sostegno reale alle fasce più deboli della popolazione.

