Manfredonia, episodio inquietante stanotte in Via della Croce: osserva ragazza e si masturba

Stamattina, intorno alle ore 4, a Manfredonia, una ragazza ha vissuto un episodio spiacevole in Via della Croce. La giovane aveva lasciato la sua auto parcheggiata, per poi attendere gli amici, quando ha notato un giovane che la osservava da lontano.

Insospettita, la ragazza ha documentato la situazione con un video. Il ragazzo, dopo essersi allontanato, ha compiuto un giro intorno al palazzo e, secondo quanto denunciato dalla giovane, si sarebbe masturbato nei pressi delle auto parcheggiate.

Chiunque abbia testimoniato la scena a fornire informazioni utili per identificare il responsabile.