FESTA Manfredonia, festa patronale. La Marca: “Auguro alla città la forza di non arrendersi alla disperazione”
Una festa patronale al Sud è un tempo sospeso ma vivo: è ritrovarsi, è tempo per guardare e vivere i figli, godersi i nipoti
Carissime concittadine e concittadini,
ci apprestiamo a celebrare la Festa della nostra Madonna di Siponto, espressione della nostra identità culturale e religiosa, tradizione che si trasmette di generazione in generazione.
Una festa patronale al Sud è un tempo sospeso ma vivo: è ritrovarsi, è tempo per guardare e vivere i figli, godersi i nipoti, è tempo di “scendere giù, a casa”, riabbracciare parenti e amici, è tempo di comunità.
Una tradizione che insieme al culto del passato è custodia del fuoco, di quei valori, di quell’umanità che va ritrovata. Non è un museo la tradizione, è garanzia del futuro, radice solida indispensabile per un albero che da frutti nuovi.
I frutti che auguro alla nostra comunità sono il lavoro, l’accesso ai servizi, alla cultura e ai diritti – che se non sono per tutti si chiamano privilegi -: queste le sole armi per combattere ogni degenerazione, ogni mafia, questi i primi strumenti di sicurezza di un territorio.
Auguro a questa città, guidata da una Madonna che ha attraversato il mare per raggiungerci, la forza di non arrendersi alla disperazione, di non cedere al ricatto della paura, di non accontentarsi della rabbia delle parole e delle azioni, di non contemplare la rinuncia come scelta.
Auguro alle cittadine e ai cittadini di Manfredonia di costruire una città viva, giusta, generosa, solidale, capace di sostituire al dito puntato che cerca il nemico, un dito alzato che avanza proposte.
Viviamo un tempo di guerra, di crisi profonda dei valori umani; ogni comunità civile è chiamata oggi più che mai a educarsi alla pace, a coltivare un cammino collettivo e personale di pace. Perché ogni guerra, a qualunque latitudine, non sarà mai abbastanza lontana da non riguardarci finché saremo un popolo vivo.
Al popolo di Manfredonia auguro la vita, che conosce le difficoltà ma punta alla bellezza; che conosce le ferite ma punta alla gioia; che conosce la rissa ma punta al confronto; che sa come si costruiscono muri ma sceglie di costruire ponti.
Buona Festa Madonna, Manfredonia
Nota a cura del Sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, riportata su Facebook.
5 commenti su "Manfredonia, festa patronale. La Marca: “Auguro alla città la forza di non arrendersi alla disperazione”"
Caro Sindaco, il non cedere alla disperazione dipende anche ovviamente da lei, visto che è lei che guida la città. Intanto faccia pulire regolarmente strade e aiuole di tutta la città, attivi la polizia locale per un maggior controllo del territorio anche nelle ore notturne, faccia asfaltare le strade dissestate. Ci sono tante altre cose da fare, ma cominci da queste e ci aiuterà fattivamente a non abbandonarci alla disperazione.
Egregio aggiungerei di abbassare la tari è finirla con la c&c che non è giusto che facciano gli sceriffi sempre pronti ha pulire la gente che non riesce ad arrivare a fine mese per chi non paga la tari
Gino condivido ogni sua parola,Manfredonia ha bisogno di essere pulita,ha bisogno di contenitori per la spazzatura nelle villette,in modo che i rgazzi che vi sostano, possano utilizzarli per depositare i loro avanzi che solitamente li buttano a terra,ha bisogno di pulire le poche villette che ci sono con la potatura degli albri,ha bisogno di vigili che girino di continuo la città per impedire ai malavitosi di fare danni,ha bisogno di carabinieri che non si vedono più in giro come una volta,ha bisogno di poliziotti che raramente li vedi in giro,ha bisogno di lavoro per i giovani che puntualmente scappano dalla città per altri lidi dove possano lavorare e arricchire la zona dove sostano,ha bisogo,infine, che la TARI diminuisca così come l’ex Sindaco Riccardi aveva promesso e che invece è aumentata diventando la più cara d’Italia . Questi punti elencati,caro sindaco hanno bisogno subito di essere messi in pratica.
Credo che le parole del nostro Sindaco ci lasciano ben sperare.
Alle parole però, caro sindaco, abbiamo bisogno di fatti concreti e veritieri.
Sinceramente ne abbiamo sentite di queste promesse, ma fin’ora siamo all’ asciutto di tutto.
È vero che,non esiste la bacchetta magica nella politica, ma se al vostro servizio ci aggiungete un tocco di passione e responsabilità, forse il cambiamento arriva.
Cercate di mettere in pratica il bene comune, valore tanto lontano dalle vostre ideologie
Eppure, con questo valore quante cose potrebbero cambiare.
C’è da dire che abbiamo una opposizione che è ottima nel fare ostruzionismo, forse hanno bisogno di una conversione politica che la riporti sulla retta via.
Comunque, caro sindaco, non mollate difronte a questo ostruzionismo vergognoso, andare avanti senza timore, perché è sempre la verità che viene a galla e i frutti della verità non mentiscono mai.
Buon servizio, caro Sindaco La Marca, siate ferventi verso il popolo Sipontino, meritiamo un paese cambiato e se è possibile, con più lavoro e sicurezza.
Buon servizio caro Sindaco.
Signor Sindaco, lei governa da un anno la città, ha avuto il suo anno sabbatico ma ora il tempo delle speranze e delle promesse é finito. Vogliamo vedere fatti concreti. Come può chiederci di sperare nel futuro se, dopo un anno, nemmeno il semplice compito di tener pulita la città siete riusciti a realizzare ???