Edizione n° 5802

BALLON D'ESSAI

BUFERA // Cerignola, bufera sul consigliere Romano: “Trattativa Comune-mafia o sfida alla criminalità”
23 Agosto 2025 - ore  09:37

CALEMBOUR

RICCARDI // Manfredonia. “Uno Stato senza Stato”. Angelo Riccardi: “Quando la democrazia si interrompe”. Riflessione su riforma art. 143 Tuel
23 Agosto 2025 - ore  11:57

Home // Cronaca // Manfredonia. Scontro tra scooter Beverly e Mercedes CLA, morto 73enne di Foggia

MORTALE Manfredonia. Scontro tra scooter Beverly e Mercedes CLA, morto 73enne di Foggia

Il sinistro è avvenuto tra uno scooter Beverly e un Mercedes CLA. Deceduto un cittadino foggiano, classe 1952.

Manfredonia. Scontro tra scooter Beverly e Mercedes CLA, morto 73enne di Foggia

Manfredonia. Scontro tra scooter Beverly e Mercedes CLA, morto 73enne di Foggia - PH RMC

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
23 Agosto 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia, 23 agosto 2025. Incidente stradale, poco fa, lungo la S.P.141, ex S.S. delle Saline per la Riviera Sud.

Lo scontro è avvenuto tra un’autovettura e una motocicletta. Entrambi i mezzi erano diretti verso la Riviera Sud. A perdere la vita il conducente del mezzo a due ruote.

Il sinistro è avvenuto tra uno scooter Beverly e un Mercedes CLA. Deceduto un cittadino foggiano, classe 1952.

Sul posto sono intervenuti agenti della polizia locale, agenti della Polizia di Stato di Manfredonia e ditta dell’autosoccorso.

Come riporta l’Ansa Puglia, un medico e una infermiera di Cerignola, che avevano da poco finito il turno in ospedale, sono passati subito dopo l’incidente e hanno immediatamente provato a rianimare il 73enne.

Seguono aggiornamenti.

Sul posto sono intervenuti agenti della polizia locale, agenti della Polizia di Stato di Manfredonia e ditta dell'autosoccorso.

Seguono aggiornamenti.

1 commenti su "Manfredonia. Scontro tra scooter Beverly e Mercedes CLA, morto 73enne di Foggia"

  1. Quello è un bruttissimo incrocio, sia per automobilisti che per motociclisti. La visuale è pessima per chi uscendo da Viale dei Pini si deve immettere sulla S.P. 141 poichè si trova in curva. A quando l’installazione di uno specchio parabolico per aumentare la visibilità???

Lascia un commento

