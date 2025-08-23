Manfredonia, 23 agosto 2025. Incidente stradale, poco fa, lungo la S.P.141, ex S.S. delle Saline per la Riviera Sud.
Lo scontro è avvenuto tra un’autovettura e una motocicletta. Entrambi i mezzi erano diretti verso la Riviera Sud. A perdere la vita il conducente del mezzo a due ruote.
Il sinistro è avvenuto tra uno scooter Beverly e un Mercedes CLA. Deceduto un cittadino foggiano, classe 1952.
Sul posto sono intervenuti agenti della polizia locale, agenti della Polizia di Stato di Manfredonia e ditta dell’autosoccorso.
Come riporta l’Ansa Puglia, un medico e una infermiera di Cerignola, che avevano da poco finito il turno in ospedale, sono passati subito dopo l’incidente e hanno immediatamente provato a rianimare il 73enne.
Seguono aggiornamenti.
Sul posto sono intervenuti agenti della polizia locale, agenti della Polizia di Stato di Manfredonia e ditta dell’autosoccorso.
Seguono aggiornamenti.
1 commenti su "Manfredonia. Scontro tra scooter Beverly e Mercedes CLA, morto 73enne di Foggia"
Quello è un bruttissimo incrocio, sia per automobilisti che per motociclisti. La visuale è pessima per chi uscendo da Viale dei Pini si deve immettere sulla S.P. 141 poichè si trova in curva. A quando l’installazione di uno specchio parabolico per aumentare la visibilità???