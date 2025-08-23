Manfredonia. Scontro tra scooter Beverly e Mercedes CLA, morto 73enne di Foggia

Manfredonia, 23 agosto 2025. Incidente stradale, poco fa, lungo la S.P.141, ex S.S. delle Saline per la Riviera Sud.

Lo scontro è avvenuto tra un’autovettura e una motocicletta. Entrambi i mezzi erano diretti verso la Riviera Sud. A perdere la vita il conducente del mezzo a due ruote.

Il sinistro è avvenuto tra uno scooter Beverly e un Mercedes CLA. Deceduto un cittadino foggiano, classe 1952.

Sul posto sono intervenuti agenti della polizia locale, agenti della Polizia di Stato di Manfredonia e ditta dell’autosoccorso.

Come riporta l’Ansa Puglia, un medico e una infermiera di Cerignola, che avevano da poco finito il turno in ospedale, sono passati subito dopo l’incidente e hanno immediatamente provato a rianimare il 73enne.

Seguono aggiornamenti.

