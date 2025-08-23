Edizione n° 5801

Home // Manfredonia // Manfredonia: verso la nomina del nuovo collegio dei revisori dei conti. Presidente, ipotesi dr. Raffaele Ciccone

CICCONE Manfredonia: verso la nomina del nuovo collegio dei revisori dei conti. Presidente, ipotesi dr. Raffaele Ciccone

Gli altri due nominativi, invece, saranno scelti tramite sorteggio dalla Prefettura di Foggia, come previsto dalla normativa vigente

Il dr. Raffaele Ciccone, ph Saverio De Nittis (archivio, 2017)

Il dr. Raffaele Ciccone, ph Saverio De Nittis (archivio, 2017)

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
23 Agosto 2025
Manfredonia // Politica //

Manfredonia, 23 agosto 2025. Nella prossima seduta del Consiglio comunale di Manfredonia, prevista per lunedì 25 agosto 2025, si discuterà la nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti del Comune per il prossimo triennio.

Come già pubblicato, il Consiglio Comunale di Manfredonia tornerà a riunirsi in sessione straordinaria lunedì 25 agosto 2025 alle ore 9:00. All’ordine del giorno: l’approvazione dei verbali della seduta del 29 luglio scorso e, come detto, l’elezione del presidente del Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2025-2028.

Tra i nomi in lista quello del dr. Raffaele Ciccone, 51 anni (classe 1974), originario di San Giovanni Rotondo, stimato professionista e revisore dei conti, per alcune voci “in area” Partito Democratico. La maggioranza del Comune di Manfredonia, secondo indiscrezioni, sarebbe orientata a sostenere la sua designazione come Presidente del collegio dei revisori.

Gli altri due nominativi del Collegio dei revisori dei conti saranno, invece, scelti tramite sorteggio dalla Prefettura di Foggia, come previsto dalla normativa vigente, e completati successivamente con la designazione del presidente del collegio, come già indicato.

Il rinnovo del collegio dei revisori, organo fondamentale per il controllo contabile e finanziario dell’ente, rappresenterà un passaggio importante per la programmazione amministrativa del Comune, in un momento in cui si stanno ridefinendo strategie e bilanci per il prossimo triennio.

Profilo dr. Raffaele Ciccone

Da raccolta dati, il dr. Raffaele Ciccone, dal marzo 1998 a oggi, “conduce uno studio commerciale a Monte Sant’Angelo, occupandosi di materie contabili, fiscali, consulenza del lavoro e bilanci societari“. “Ha svolto l’incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti per due mandati consecutivi presso il Comune di Monte Sant’Angelo e di Revisore Unico presso la Comuntà Montana del Gargano.  Da giugno 2013 a luglio 2016. Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di San Severo (FG).

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Lascia un commento

