Home // Manfredonia // Manzella (Guardie Ambientali Italiane): “Manfredonia. Territorio disseminato di monnezza”

MONNEZZA Manzella (Guardie Ambientali Italiane): “Manfredonia. Territorio disseminato di monnezza”

"Oggi, senza i contenitori stradali, l'immondizia, è sparsa ovunque sul territorio: BASTA USCIRE FUORI DALLE ANTICHE MURA PER RENDERSI CONTO.."

Manzella (Guardie Ambientali Italiane): "Manfredonia. Territorio disseminato di monnezza"

Immondizia a Manfredonia - Fonte Immagine: Alessandro Manzella, Resp.le Guardie Ambientali Italiane

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Quanto è servito davvero rimuovere i cassonetti stradali per combattere l’inciviltà ?
Questa, è la domanda che pone alle istituzioni, Alessandro Manzella responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, dopo gli abbandoni di immondizia, che si stanno riscontrando sul territorio.

Prima, CIVILI e INCIVILI avevano comunque, i cassonetti, luoghi ben precisi dove conferire rifiuti in qualsiasi momento. Magari si sbagliava nel conferimento, ma i rifiuti erano tutti localizzati e per la raccolta degli stessi, era molto più semplice.

Oggi, senza i contenitori stradali, l’immondizia, è sparsa ovunque sul territorio: BASTA USCIRE FUORI DALLE ANTICHE MURA PER RENDERSI CONTO..

Ovviamente tutto questo, ha comportato e sta comportando, più sperpero di denaro pubblico, più degrado sul territorio, più inquinamento e la monnezza sparsa nell’ambiente, dev’essere comunque raccolta..

Aggiunge Manzella, qual è stato il vero miglioramento ?
O è stato solo un peggioramento camuffato da civiltà ?

Nota a cura di Alessandro Manzella, Resp.le Guardie Ambientali Italiane.

1 commenti su "Manzella (Guardie Ambientali Italiane): “Manfredonia. Territorio disseminato di monnezza”"

  1. La prima immondizia di Manfredonia…… sono i manfredoniani!
    La maggior parte gente sporca, arrogante, cafona ed ignorante!
    Poi mettici anche il comune popolato da incapaci e la Polizia Locale praticamente invisibile e la vergogna è servita!

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

