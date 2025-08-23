Manzella (Guardie Ambientali Italiane): "Manfredonia. Territorio disseminato di monnezza"

Quanto è servito davvero rimuovere i cassonetti stradali per combattere l’inciviltà ?

Questa, è la domanda che pone alle istituzioni, Alessandro Manzella responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, dopo gli abbandoni di immondizia, che si stanno riscontrando sul territorio.

Prima, CIVILI e INCIVILI avevano comunque, i cassonetti, luoghi ben precisi dove conferire rifiuti in qualsiasi momento. Magari si sbagliava nel conferimento, ma i rifiuti erano tutti localizzati e per la raccolta degli stessi, era molto più semplice.

Oggi, senza i contenitori stradali, l’immondizia, è sparsa ovunque sul territorio: BASTA USCIRE FUORI DALLE ANTICHE MURA PER RENDERSI CONTO..

Ovviamente tutto questo, ha comportato e sta comportando, più sperpero di denaro pubblico, più degrado sul territorio, più inquinamento e la monnezza sparsa nell’ambiente, dev’essere comunque raccolta..

Aggiunge Manzella, qual è stato il vero miglioramento ?

O è stato solo un peggioramento camuffato da civiltà ?

Nota a cura di Alessandro Manzella, Resp.le Guardie Ambientali Italiane.