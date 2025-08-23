Mezzanone. Trovato morto in un casolare campagna, era scomparso da 3 giorni

Trovato morto in un casolare campagna, era scomparso da 3 giorni

Nel foggiano, forse prima era stato picchiato

FOGGIA, 23 agosto 2025, 12:56

Il corpo senza vita di un giovane di 27 anni, italiano ma di origini macedoni, è stato trovato nei pressi di un casolare nelle campagne di Borgo Mezzanone, borgata a una decina di chilometri da Foggia.

Stando a quanto si apprende, i genitori ne avevano denunciato la scomparsa alla polizia dopo che il giovane non aveva fatto rientro la sera prima a casa.

Dopo tre giorni di ricerche, il cadavere è stato ritrovato dagli agenti durante le ricerche, non molto distante dalla borgata dove la famiglia vive da anni.

L’autopsia potrà chiarire le cause del decesso. Al momento del ritrovamento il cadavere riportava i segni della prolungata esposizione al sole e ad agenti atmosferici. Nessuna ipotesi, al momento, è esclusa, tra cui anche quella di un possibile omicidio.

Stando a quanto si apprende, nei giorni precedenti la scomparsa, c’era stato un litigio con alcuni conoscenti e sembra che il giovane sia stato vittima di un pestaggio. Il 27enne viveva con i genitori e un fratello. Indagano gli agenti della squadra mobile che stanno ricostruendo soprattutto le ultime ore di vita del 27enne anche attraverso l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza.

