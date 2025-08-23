Edizione n° 5802

BALLON D'ESSAI

BUFERA // Cerignola, bufera sul consigliere Romano: “Trattativa Comune-mafia o sfida alla criminalità”
23 Agosto 2025 - ore  09:37

CALEMBOUR

RICCARDI // Manfredonia. “Uno Stato senza Stato”. Angelo Riccardi: “Quando la democrazia si interrompe”. Riflessione su riforma art. 143 Tuel
23 Agosto 2025 - ore  11:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Stato news // Mezzanone. Trovato morto in un casolare campagna, era scomparso da 3 giorni

Mezzanone. Trovato morto in un casolare campagna, era scomparso da 3 giorni

Commissione d'inchiesta in visita a Borgo Mezzanone e Torretta Antonacci

Immagine di Borgo Mezzanone non riferita al testo: ph Ansa

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
23 Agosto 2025
Stato news //

Trovato morto in un casolare campagna, era scomparso da 3 giorni
Nel foggiano, forse prima era stato picchiato
FOGGIA, 23 agosto 2025, 12:56

Redazione ANSA

ANSACheck
– RIPRODUZIONE RISERVATA
– RIPRODUZIONE RISERVATA

Il corpo senza vita di un giovane di 27 anni, italiano ma di origini macedoni, è stato trovato nei pressi di un casolare nelle campagne di Borgo Mezzanone, borgata a una decina di chilometri da Foggia.

Stando a quanto si apprende, i genitori ne avevano denunciato la scomparsa alla polizia dopo che il giovane non aveva fatto rientro la sera prima a casa.

– 20% di sconto per viaggiare questo inverno
– 20% di sconto per viaggiare questo inverno
Valido fino al 25/08: acquista ora!
ITA Airways
Cerchi una copertura che unisca eleganza e praticità per la tua piscina?
abritaly.eu
Dopo tre giorni di ricerche, il cadavere è stato ritrovato dagli agenti durante le ricerche, non molto distante dalla borgata dove la famiglia vive da anni.
L’autopsia potrà chiarire le cause del decesso. Al momento del ritrovamento il cadavere riportava i segni della prolungata esposizione al sole e ad agenti atmosferici. Nessuna ipotesi, al momento, è esclusa, tra cui anche quella di un possibile omicidio.
Stando a quanto si apprende, nei giorni precedenti la scomparsa, c’era stato un litigio con alcuni conoscenti e sembra che il giovane sia stato vittima di un pestaggio. Il 27enne viveva con i genitori e un fratello. Indagano gli agenti della squadra mobile che stanno ricostruendo soprattutto le ultime ore di vita del 27enne anche attraverso l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Fino a quando non hai amato un animale, una parte della tua anima sarà sempre senza luce. (Anatole France)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.