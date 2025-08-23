Negli ultimi giorni, il gruppo Facebook “Mia Moglie” ha scoperchiato un vaso di Pandora fatto di violazioni, umiliazioni e dolore. Migliaia di uomini iscritti a quella community — oltre 30 000 membri — hanno condiviso foto intime delle proprie compagne senza il loro consenso, corredandole spesso di commenti volgari e degradanti.

Un fenomeno che ha sollevato un’ondata di indignazione pubblica, con centinaia di denunce già inoltrate alla Polizia Postale. Meta, proprietaria di Facebook, ha rimosso il gruppo il 20 agosto, parlando di “violazione delle policy contro lo sfruttamento sessuale degli adulti”. Ma per molte donne, il danno è ormai irreparabile.

“Tradita e umiliata, adesso denuncio”

Dietro le cifre ci sono le storie delle vittime, che raccontano con voce spezzata il dolore di essersi viste esposte “come merce al mercato”.

«Ero io, in primo piano. Non c’erano nomi, ma mi sono riconosciuta: la mia stanza, i miei oggetti. E c’era mio marito, nascosto dietro il nickname Partecipante anonimo 127, che rideva mentre condivideva la mia intimità», ha dichiarato una donna al Corriere della Sera.

Quando ha chiesto spiegazioni, la risposta è stata disarmante: «Stavo solo giocando». Un “gioco” che le è costato fiducia, dignità e serenità. «L’ho cacciato di casa e ho deciso: firmerò la denuncia penale. Poi parlerò con i miei figli, con l’aiuto di una psicologa. Questa è violenza, e non la lascerò passare».

“Mi sono sentita sbagliata”

Un’altra testimonianza, raccolta dall’Agenzia Dire e rilanciata dalla community “Alpha Mom”, arriva da una madre di due figli.

«Ho scoperto per caso che mio marito aveva caricato mie foto intime online. Mi sono completamente bloccata. Quello che ho letto su di me era agghiacciante».

Anche in questo caso, la giustificazione è stata la stessa: “un gioco”, un modo — a detta dell’uomo — per “vantarsi della sua bellezza”. Ma per lei è stato un trauma profondo: «Mi sono sentita sbagliata, spezzata in due».

Le indagini e le possibili accuse

La Polizia Postale ha già ricevuto quasi 3 000 segnalazioni e sta analizzando i contenuti sequestrati dal gruppo. I reati contestabili sono pesanti: dal revenge porn (art. 612-ter del codice penale), che prevede fino a sei anni di carcere e multe fino a 15 000 euro, a violazioni della privacy, diffamazione aggravata e, nei casi peggiori, pornografia minorile.

Il ruolo dei social e i rischi dei cloni

La chiusura del gruppo non ha fermato il pericolo. Secondo esperti di sicurezza digitale, molti contenuti potrebbero essere già migrati su altre piattaforme, in primis Telegram, dove è più difficile intervenire per rimuovere immagini illegali.

Meta, da parte sua, ha assicurato di collaborare con le autorità per individuare i responsabili, ma l’episodio ha riaperto il dibattito sulla gestione delle segnalazioni e sulla lentezza nel bloccare contenuti di questo tipo.

Una ferita che non si chiude

Dietro i numeri, restano le voci delle donne. Donne che oggi si sentono violate, tradite, ma che non intendono rimanere in silenzio. Alcune hanno già avviato percorsi legali, altre hanno chiesto aiuto a psicologi per affrontare il trauma e parlarne con i figli.

«Non sono una che si arrende», dice una delle vittime. «E non inizierò certo ora».

Lo riporta il tgcom24.com.