Moto si schianta contro due auto, muore 49enne nel Tarantino

CRONACA Moto si schianta contro due auto, muore 49enne nel Tarantino

Incidente sulla strada che collega Manduria a Uggiano Montefusco

Moto si schianta contro due auto, muore 49enne nel Tarantino

23 Agosto 2025
Cronaca // Taranto //

Un uomo di 49 anni, Francesco Braccio, originario di Oria (Brindisi), operaio Ilva, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Manduria (Taranto) lungo la strada che collega il rondò di via per Sava alla frazione di Uggiano Montefusco. Secondo una prima ricostruzione, la moto che guidava si sarebbe scontrata con due auto, una Ford Focus e una Peugeot 207, in circostanze ancora in fase di accertamento.

L’impatto è stato particolarmente violento: il 49enne ha riportato ferite gravissime e, nonostante i tempestivi soccorsi, è deceduto sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della polizia locale che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a effettuare i rilievi. I conducenti delle due auto, entrambi residenti a Manduria, sono rimasti feriti in modo lieve.

La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico. Sono in corso indagini per stabilire dinamiche e responsabilità.

Nessun campo trovato.