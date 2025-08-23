Edizione n° 5801

BALLON D'ESSAI

RISPOSTA // “Lo tratta meglio di un figlio”: la “verità” dietro il video virale del cane in giro per Zapponeta
22 Agosto 2025 - ore  12:30

CALEMBOUR

LUCREZIA // Incidente Sp115: chi era l’attrice milanese Lucrezia Baccichet
22 Agosto 2025 - ore  10:14

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Prima pagina // Olbia, mistero sulla morte del giovane in barca: nessuna traccia di sostanze tossiche

MISTERO Olbia, mistero sulla morte del giovane in barca: nessuna traccia di sostanze tossiche

Dagli accertamenti non è stata trovata alcuna traccia di perdite o esalazioni tossiche all’interno dell’imbarcazione

Olbia, mistero sulla morte del giovane in barca: nessuna traccia di sostanze tossiche

Giovanni Marchionni - Fonte Immagine: napoli.repubblica.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Agosto 2025
Prima pagina //

Sono durati oltre quattro ore i rilievi dei periti sull’imbarcazione ormeggiata nella Marina di Portisco, a Olbia, dove la mattina dell’8 agosto è stato ritrovato senza vita Giovanni Marchionni, 21enne originario di Bacoli, in provincia di Caserta.

L’attenzione degli esperti si è concentrata sulla possibilità di fuoriuscite di sostanze tossiche e sulla ricerca della loro eventuale origine. Alcuni testimoni hanno riferito di aver avvertito un odore simile a quello di uova marce, ipotizzando la presenza di monossido di carbonio. Tuttavia, come spiegato dall’avvocato Giampaolo Murrighile, uno dei legali della proprietà della barca, non è stata trovata alcuna traccia di perdite o esalazioni tossiche all’interno dell’imbarcazione.

Durante la perizia sono state controllate sei batterie di servizio, tutte risultate in perfetto stato, oltre alle batterie del vano motore. Gli esperti hanno sottolineato che, nel caso di monossido di carbonio, il gas sarebbe sceso verso il basso, mentre la cabina in cui si trovava il giovane era situata in alto e lontana dalla zona delle batterie.

Gli accertamenti continueranno mercoledì prossimo, con nuovi rilievi effettuati mentre i motori della barca saranno in funzione, nella speranza di far luce sulle cause di una morte che resta avvolta nel mistero.

Lo riporta ansa.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Fino a quando non hai amato un animale, una parte della tua anima sarà sempre senza luce. (Anatole France)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.