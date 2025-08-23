Sono durati oltre quattro ore i rilievi dei periti sull’imbarcazione ormeggiata nella Marina di Portisco, a Olbia, dove la mattina dell’8 agosto è stato ritrovato senza vita Giovanni Marchionni, 21enne originario di Bacoli, in provincia di Caserta.

L’attenzione degli esperti si è concentrata sulla possibilità di fuoriuscite di sostanze tossiche e sulla ricerca della loro eventuale origine. Alcuni testimoni hanno riferito di aver avvertito un odore simile a quello di uova marce, ipotizzando la presenza di monossido di carbonio. Tuttavia, come spiegato dall’avvocato Giampaolo Murrighile, uno dei legali della proprietà della barca, non è stata trovata alcuna traccia di perdite o esalazioni tossiche all’interno dell’imbarcazione.

Durante la perizia sono state controllate sei batterie di servizio, tutte risultate in perfetto stato, oltre alle batterie del vano motore. Gli esperti hanno sottolineato che, nel caso di monossido di carbonio, il gas sarebbe sceso verso il basso, mentre la cabina in cui si trovava il giovane era situata in alto e lontana dalla zona delle batterie.

Gli accertamenti continueranno mercoledì prossimo, con nuovi rilievi effettuati mentre i motori della barca saranno in funzione, nella speranza di far luce sulle cause di una morte che resta avvolta nel mistero.

Lo riporta ansa.it.