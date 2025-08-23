Edizione n° 5801

Home // Attualità // Pd, Taruffi: “Decaro è il candidato giusto, ora serve unità e generosità”

CANDIDATO Pd, Taruffi: “Decaro è il candidato giusto, ora serve unità e generosità”

“La disponibilità di Antonio Decaro a candidarsi alla Presidenza della Puglia è un’ottima notizia, esattamente quello che speravamo"

Pd, Taruffi: “Decaro è il candidato giusto, ora serve unità e generosità”

Igor Taruffi, responsabile Organizzazione del Pd nazionale - Fonte Immagine: ilmanifesto.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Agosto 2025
Attualità // Politica //

“La disponibilità di Antonio Decaro a candidarsi alla Presidenza della Puglia è un’ottima notizia, esattamente quello che speravamo. Per noi rappresenta la candidatura più competitiva da mettere a disposizione della coalizione che vogliamo costruire per vincere contro la destra e continuare a governare la Regione”.

Lo ha dichiarato Igor Taruffi, responsabile Organizzazione del Pd nazionale, sottolineando che il partito è già al lavoro per comporre le liste insieme al gruppo dirigente regionale. “Chiediamo a tutti, a partire da chi ha avuto ruoli di maggiore responsabilità politica, di mettere in campo generosità e spirito di squadra, senza precondizioni. In un partito nessuno decide da solo: l’unità è essenziale per costruire un progetto che dia risposte concrete ai cittadini”.

Secondo Taruffi, Decaro è l’uomo giusto per proseguire la storia del centrosinistra in Puglia, una storia che negli ultimi vent’anni ha saputo guidare la Regione diventando motore di innovazione e cambiamento. “Siamo già impegnati a costruire la coalizione più inclusiva e plurale per affrontare la sfida elettorale. Questo è lo spirito con cui porteremo avanti il lavoro per la Puglia”.

Lo riporta ansa.it.

