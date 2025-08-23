Edizione n° 5802

BALLON D'ESSAI

BUFERA // Cerignola, bufera sul consigliere Romano: “Trattativa Comune-mafia o sfida alla criminalità”
23 Agosto 2025 - ore  09:37

CALEMBOUR

RICCARDI // Manfredonia. “Uno Stato senza Stato”. Angelo Riccardi: “Quando la democrazia si interrompe”. Riflessione su riforma art. 143 Tuel
23 Agosto 2025 - ore  11:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Salerno, una donna di 47 anni trovata morta in casa: si cerca il compagno

CRONACA Salerno, una donna di 47 anni trovata morta in casa: si cerca il compagno

I carabinieri hanno trovato il corpo della vittima riverso sul pavimento della sua casa

Salerno, una donna di 47 anni trovata morta in casa: si cerca il compagno

ph LaStampa

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Agosto 2025
Cronaca // Primo piano //

Una donna di 47 anni è stata uccisa nella sua abitazione di Montecorvino Rovella (Salerno) e i carabinieri stanno cercando di rintracciare il compagno. A chiamare le forze dell’ordine sono stati i parenti dell’uomo: non riuscivano a mettersi in contatto con la coppia e quindi si sono rivolti ai militari. Sono stati loro a trovare il cadavere della donna riverso sul pavimento di casa.

Sembra che il compagno sia un uomo di 36 anni e gli investigatori non escludono che si tratti di femminicidio. La vittima aveva tre figli “Nulla lasciava presagire la tragedia che è avvenuta, siamo sconvolti, abbiamo una ferita sul cuore”, ha detto Martino D’Onofrio sindaco di Montecorvino Rovella. La vittima si chiamava Assunta Sgarbini “ma tutti la chiamavano Tina“. La donna “aveva tre figli, ma non con l’uomo che ora stanno cercando, erano nati da una precedente relazione”, sottolinea.

Lo riporta Tgcom24.mediaset.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Fino a quando non hai amato un animale, una parte della tua anima sarà sempre senza luce. (Anatole France)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.