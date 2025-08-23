Salerno, una donna di 47 anni trovata morta in casa: si cerca il compagno

Una donna di 47 anni è stata uccisa nella sua abitazione di Montecorvino Rovella (Salerno) e i carabinieri stanno cercando di rintracciare il compagno. A chiamare le forze dell’ordine sono stati i parenti dell’uomo: non riuscivano a mettersi in contatto con la coppia e quindi si sono rivolti ai militari. Sono stati loro a trovare il cadavere della donna riverso sul pavimento di casa.

Sembra che il compagno sia un uomo di 36 anni e gli investigatori non escludono che si tratti di femminicidio. La vittima aveva tre figli “Nulla lasciava presagire la tragedia che è avvenuta, siamo sconvolti, abbiamo una ferita sul cuore”, ha detto Martino D’Onofrio sindaco di Montecorvino Rovella. La vittima si chiamava Assunta Sgarbini “ma tutti la chiamavano Tina“. La donna “aveva tre figli, ma non con l’uomo che ora stanno cercando, erano nati da una precedente relazione”, sottolinea.

Lo riporta Tgcom24.mediaset.it