Home // Attualità // Scuola: stangata da 1300 euro a studente per materiale e libri. L’analisi di Codacons

PREZZI Scuola: stangata da 1300 euro a studente per materiale e libri. L’analisi di Codacons

L'esborso complessivo per l'anno scolastico 2025/2026 "porterà ad incrementi di prezzo compresi tra il +3% e il +5%"

Scuola: stangata da 1300 euro a studente per materiale e libri. L'analisi di Codacons

ph loveoffice.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Agosto 2025
Attualità // Cronaca //

“Tra quaderni, zaini, diari, prodotti di cancelleria, materiale da disegno, libri e dizionari l’esborso complessivo per l’anno scolastico 2025/2026 può arrivare a superare quota 1.300 euro a studente, registrando quest’anno incrementi di prezzo compresi tra il +3% e il +5% rispetto allo scorso anno”. Lo afferma il Codacons, che fornisce ogni anno le stime sul caro-scuola e sulle spese che dovranno affrontare i genitori in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Gli aumenti sui libri

“Previsti incrementi anche per i libri – avvisa il Codacons -. L’Istat ha registrato infatti nell’ultimo mese aumenti medi del +3,8% sul 2024 per i testi scolastici. Proprio sul fenomeno del caro-libri le denunce del Codacons hanno trovato conferma in un report dell’Antitrust pubblicato a inizio agosto, da cui emergono le tante criticità del settore che incidono sulla spesa delle famiglie, dalla scarsa concorrenza (con l’80% del mercato concentrato nelle mani di 4 editori) all’odioso fenomeno delle nuove edizioni adottate dalle scuole, libri immessi sul mercato con qualche pagina o immagine diversa rispetto all’edizione precedente, ma a prezzi più alti”.

“Flop dei libri digitali”

“Bocciate anche tutte le riforme varate negli anni per limitare la crescita dei listini: i tetti di spesa cui le scuole devono attenersi vengono sistematicamente sforati a causa della mancanza di controlli sull’operato dei docenti, mentre i libri digitali si sono rivelati un flop; limiti poi per la grande distribuzione, che può applicare sconti solo fino a un massimo del 15% rispetto ai prezzi di copertina – evidenzia il Codacons 

Lo riporta RaiNews.it

Lascia un commento

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

