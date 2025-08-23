Edizione n° 5801

BUFERA // Cerignola, bufera sul consigliere Romano: “Trattativa Comune-mafia o sfida alla criminalità”
23 Agosto 2025 - ore  09:37

RICCARDI // Manfredonia. “Uno Stato senza Stato”. Angelo Riccardi: “Quando la democrazia si interrompe”. Riflessione su riforma art. 143 Tuel
23 Agosto 2025 - ore  11:57

Siponto in festa: musica, ballo e comunità dopo i solenni festeggiamenti di Santa Maria Regina

SIPONTO Siponto in festa: musica, ballo e comunità dopo i solenni festeggiamenti di Santa Maria Regina

A rendere unica la serata sono state le esibizioni delle scuole di danza locali, Sentimento Latino, Lady Lory, Taranta Folk Sipontino e Maracaibo

A rendere unica la serata sono state le esibizioni delle scuole di danza locali, Sentimento Latino, Lady Lory, Taranta Folk Sipontino e Maracaibo

Siponto in festa: musica, ballo e comunità dopo i solenni festeggiamenti di Santa Maria Regina

Redazione
23 Agosto 2025
La serata di ieri ha rappresentato un momento di grande vitalità per Siponto. Dopo i festeggiamenti solenni in onore di Santa Maria Regina, il centro cittadino si è trasformato in una vera e propria balera a cielo aperto: musica, sorrisi e balli hanno animato le strade, restituendo ai cittadini un’atmosfera di festa e di comunità che ha saputo coinvolgere tutte le generazioni.

A rendere unica la serata sono state le esibizioni delle scuole di danza locali, Sentimento Latino, Lady Lory, Taranta Folk Sipontino e Maracaibo, che con energia e professionalità hanno dato vita a spettacoli capaci di trascinare e coinvolgere il pubblico, contribuendo a rendere Siponto il palcoscenico naturale di un evento riuscitissimo.

Questa iniziativa si inserisce nel percorso già avviato con il Siponto Street Fest, un progetto che sta tracciando un nuovo modo di vivere e valorizzare aree di grande importanza storica, culturale e turistica. È la dimostrazione che, quando c’è volontà e visione, Siponto può essere non solo luogo di memoria, ma anche teatro di iniziative moderne, capaci di attrarre cittadini, famiglie e visitatori.

Determinante il ruolo dei commercianti locali, che hanno creduto sin dall’inizio nella possibilità di far crescere e consolidare un progetto di rilancio: Rewind, Panzerotto d’oro, Minami, Little John Pub, Bar Illiric, Barney. Con il loro entusiasmo e il loro impegno concreto hanno contribuito a trasformare una semplice idea in una serata memorabile, offrendo un esempio di come la collaborazione tra attività economiche, cittadini e istituzioni possa generare valore per l’intera comunità.

Un ringraziamento speciale va a chi ha voluto fortemente questa iniziativa, Michele Arminio, mostrando tenacia, visione e passione per la città. È grazie a questa spinta che ieri Siponto ha potuto vivere una festa che va oltre il puro intrattenimento, diventando segno di una comunità viva, che sa riconoscere le proprie radici ma al tempo stesso guarda al futuro con energia.

La serata di ieri lascia un messaggio chiaro: Siponto è pronta a crescere ancora, puntando sulla valorizzazione del proprio patrimonio e sul protagonismo di chi ama davvero il territorio.

Un percorso che merita di continuare, con la stessa forza e lo stesso spirito di collaborazione che hanno reso possibile questa splendida festa.

