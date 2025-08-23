Sport e natura si incontrano il 31 agosto il 1° Spinapulci Trail a San Nicandro Garganico

San Nicandro Garganico (FG) – Gli amanti della corsa e della natura hanno già segnato la data sul calendario: domenica 31 agosto 2025, alle ore 9:30, prenderà il via il 1° Spinapulci Trail, una gara podistica immersa nello splendido scenario del Bosco Spinapulci, nel cuore del Gargano.

La manifestazione, patrocinata dalla Regione Puglia e organizzata in collaborazione con il Comitato Provinciale FIDAL Foggia e altri enti locali, propone due percorsi di 12 km:

Competitivo FIDAL , con iscrizione a numero chiuso (massimo 250 atleti) e un dislivello positivo di 300 metri .

Non competitivo, aperto a tutti e con passo libero, pensato per chi vuole godersi il percorso senza la pressione del cronometro.

“Vogliamo coniugare sport, benessere e promozione del nostro territorio,” spiegano gli organizzatori, sottolineando come l’evento sia adatto sia agli atleti più esperti che ai semplici appassionati della corsa in natura.

Quote di iscrizione

Le quote di partecipazione sono accessibili:

12 euro per chi si iscrive entro la mezzanotte del 29 agosto 2025;

10 euro per chi sceglie l’opzione senza pacco gara;

6 euro per i residenti e per gli iscritti alle associazioni sportive dilettantistiche locali;

15 euro per le iscrizioni dell’ultimo minuto, la mattina stessa dell’evento, entro le 8:30 (senza pacco gara).

Le iscrizioni e il regolamento completo sono disponibili sul sito ufficiale www.icron.it.

Un evento per tutti

Al termine della gara è previsto un ristoro per tutti i partecipanti, un’occasione per festeggiare insieme e condividere l’esperienza di una mattinata all’insegna dello sport e della natura.

Con il Bosco Spinapulci come cornice e il fascino dei percorsi trail, il 1° Spinapulci Trail promette di diventare un appuntamento fisso nel calendario sportivo pugliese. Un mix di agonismo, socialità e amore per il territorio che saprà coinvolgere atleti e famiglie.