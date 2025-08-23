Edizione n° 5801

BALLON D'ESSAI

BUFERA // Cerignola, bufera sul consigliere Romano: “Trattativa Comune-mafia o sfida alla criminalità”
23 Agosto 2025 - ore  09:37

CALEMBOUR

RICCARDI // Manfredonia. “Uno Stato senza Stato”. Angelo Riccardi: “Quando la democrazia si interrompe”. Riflessione su riforma art. 143 Tuel
23 Agosto 2025 - ore  11:57

Home // Manfredonia // "Una partita per un sogno". Sport, solidarietà e tradizione a Manfredonia

MANFREDONIA “Una partita per un sogno”. Sport, solidarietà e tradizione a Manfredonia

L’iniziativa, che unisce il calcio al sociale, vedrà il coinvolgimento di atleti, appassionati e famiglie per un appuntamento che promette emozioni e divertimento per tutte le età.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia, 13 settembre 2025 – Lo stadio Miramare si prepara a diventare il cuore pulsante di una giornata all’insegna dello sport, della solidarietà e della tradizione locale con l’evento “Una Partita per un Sogno”.

L’iniziativa, che unisce il calcio al sociale, vedrà il coinvolgimento di atleti, appassionati e famiglie per un appuntamento che promette emozioni e divertimento per tutte le età.

Il programma prenderà il via alle 16:00 con una serie di incontri amichevoli tra le scuole calcio della provincia, offrendo ai giovani talenti l’occasione di mettersi in mostra davanti al pubblico di casa.

Il momento clou della giornata sarà alle 18:30, quando scenderanno in campo i protagonisti della grande sfida tra la storica Nazionale Attori 1971 e una selezione composta da Forza Campioni, Vecchie Glorie Manfredonia Calcio 1932 e ASD Delfino Manfredonia Calcio.

L’ingresso avrà un contributo simbolico di 10 euro, il cui ricavato sarà interamente destinato a sostenere la nascita di un laboratorio sociale inclusivo dedicato all’arte della cartapesta, un progetto pensato per mantenere viva una delle tradizioni più rappresentative della città sipontina.

Una Partita per un Sogno – spiegano gli organizzatori – è molto più di un evento sportivo: è un’occasione per unire la comunità, valorizzare le nostre radici e guardare al futuro con iniziative concrete e inclusive”.

Una giornata che si preannuncia speciale, tra sport, cultura e solidarietà, pronta a regalare emozioni sotto il cielo blu di Manfredonia.

#nelbludipintodiblu #cartapestaviva

Nessun campo trovato.