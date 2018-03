Contratti: arriva intesa per chimici

Di:



Aumenti medi di 148 euro, possibilita' a livello aziendale di deroghe al contratto, strumenti per aumentare la produttivita', progetto per i giovani: sono i punti salienti dell'intesa raggiunta oggi. Federchimica e Farmindustria parlano di "senso di responsabilita"'. Positivi i commenti di Cisl, Uil e Ugl a quello che e' uno dei primi contratti rinnovati sulla scia dell'accordo interconfederale di giugno 2011. (ANSA) – ROMA, 22 SET – Siglato l'accordo per il rinnovo del contratto di lavoro dei chimici.

