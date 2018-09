L’analisi statistica delle presenze certificate presso la sede di piazzetta Mercato

Di:

Manfredonia, 23 settembre 2018. Il Centro di Informazione ed Accoglienza turistica ubicato nella Piazzetta Mercato, 9 a Manfredonia e gestito da quasi due anni dall’Associazione di promozione turistica, sociale e culturale Daunia TuR, ha effettuato un’analisi statistica che tiene conto delle presenze certificate presso la struttura.

Il periodo estivo (dal 1^ Giugno al 15 Settembre 2018) durante il quale ha visto degli orari continuati da parte dei volontari ma professionali operatori turistici ha registrato un’affluenza di visitatori pari a 1.264 di cui il 61,15% provenienti dall’ Italia e il restante 38,8% dall’estero (provenienti da 27 nazioni diverse con una predominanza di Francia, Germania e Belgio). Rispetto al valore storico dell’anno precedente, le presenze registrate nel 2018 hanno avuto un valore più alto del +15,26% (+193 presenze) L’età media del fruitore va *dai 43 ai 56 anni*. Inoltre si può notare come il periodo che va da Giugno a Settembre vede una crescita progressiva di visitatori che prevale nei mesi di Luglio e Agosto.

Grazie all’ausilio di un gruppo di lavoro composto da 15 operatori (Guide, Accompagnatori, Interpreti turistici ed esperti) ed una collaborazione di docenti certificati dalla Cambridge Academy, il

Presidente Dott. Giuseppe Frattarolo e il suo staff ha assicurato massima assistenza ai turisti, visitatori e cittadini di passaggio a Manfredonia, ottenendo elogi e complimenti rappresentando e confermando la tendenza dello scorso anno come punto di riferimento e “biglietto da visita” della città di Manfredonia, porta Sud del Parco Nazionale del Gargano.

I risultati ottenuti sono la riprova che l’Associazione Daunia TuR, ormai prossima al nono anno di vita, crede fermamente nello sviluppo del comparto turistico e nella sensibilità della cultura del rispetto dell’ambiente e del territorio. Solamente con un impegno continuo e con una forte dedizione dei volontari soci, tutto questo è stato possibile realizzare. Gli obiettivi già indicati per il prossimo anno, consentiranno all’Associazione di individuare i settori più critici della società civile, in modo da poter intervenire con un apporto concreto ed efficace, come sempre ha

contraddistinto la nostra attività sociale.

Alleghiamo una tabella riepilogativa dei dati riscontrati e certificati.

Le principali richieste avanzate dai fruitori:

– Cosa visitare in città

– Informazioni su imbarco per Isole Tremiti

– Itinerari trekking nel territorio (Foresta Umbra e Gargano)

– Materiale informativo di Manfredonia e del Gargano

– Eventi a Manfredonia e dintorni

– Mezzi di trasporto

– Orari di apertura attrattive turistiche

– Informazioni riguardo strutture ricettive

*ATTIVITÀ SVOLTE ALL’INFOPOINT*

L’accoglienza e l’informazione turistica sono state affiancate da diverse

attività che hanno coinvolto i soci Daunia TuR e la cittadinanza tutta.

– Gestione pagina Facebook VISITAMANFREDONIA

– Aggiornamento database strutture ricettive del territorio

– Presentazioni e promozioni di attività:

– Una serata con i Dauni: promozione e valorizzazione della storia e

cultura del territorio

– Presentazione di romanzi e testi locali a cura di Manfredonia News

– Presentazione e promozione dei servizi di escursioni in barca,

trekking e visite guidate

– Supporto logistico alla Conferenza stampa di presentazione dell’XXVII

Edizione del Premio Re Manfredi

– Formazione per gli addetti al front office:

– Corso di inglese base per principianti

– Corso di inglese intermedio per associati

– Corso di inglese avanzato per collaboratori e partner

– Partecipazione alla “Notte di Inchiostro di Puglia”, “Il Maggio dei Libri” edizione 2018 ed “Un mare di Libri”

– Esposizione creazioni dell’artista Angela Quitadamo

– Supporto logistico eventi organizzati dal GAL Daunofantino

– Tesseramento Touring Club Italia ed esposizione testi per lettura

Manfredonia, 22 Settembre 2018

Ufficio Stampa Centro di Informazione ed Accoglienza Turistica Infopoint

Segreteria Associazione Daunia TuR